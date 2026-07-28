疑教養衝突 公公百刀刺媳「頭頸幾分離」 還辯「別人殺的」
新北中和一名66歲張男疑因教養衝突與媳婦爭執後持刀殺害對方，造成死者頭頸重創、身中百餘刀，警方調查後認定其涉案重大，檢方已聲請羈押禁見。
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新北中和一名66歲張男疑因教養衝突與媳婦爭執後持刀殺害對方，造成死者頭頸重創、身中百餘刀，警方調查後認定其涉案重大，檢方已聲請羈押禁見。
新北中和區66歲張男前晚持兩把利刃刺殺同住的34歲媳婦，犯案後留在現場，滿身是血卻辯稱「別人殺的」，警方調周邊監視器，確認案發前後無其他人進出，認定張涉有重嫌。檢察官複訊後，依殺人、毀損屍體等罪聲請羈押禁見。
死者在北部一家賣場上班，丈夫在台中工作，近日協議離婚。案發前，死者疑與公公發生言語衝突，張男竟揮刀攻擊媳婦，幾乎失去理智，死者頭頸部等處身中百餘刀，倒臥公寓一樓樓梯間，傷重不治。
有鄰居聽見衝突聲報案，警方到場時，張男在現場，面對詢問，竟聲稱是其他人行凶。警方調周邊監視器畫面，比對案發時間前後進出人員，發現無其他可疑人士，相關跡證指向張男涉嫌行凶，將他帶回調查。
案發時，張男妻子及4歲孫女在公寓二樓房內，未目睹一樓樓梯間行凶過程。死者丈夫說，父親與妻子會為孫女管教等議題起衝突，案發後女童暫交由外公外婆照顧。
據了解，檢警相驗時發現死者傷勢極為嚴重，身上有大量刀傷，粗估逾百處，頭部與身體僅剩頸骨相連，因此除殺人罪外，另涉毀損屍體罪嫌。新北地檢署表示，檢察官訊問後，認張男犯罪嫌疑重大，且所涉為最輕本刑5年以上重罪，另有逃亡、湮滅證據之虞，已向新北地方法院聲請羈押禁見。
這家人原本也住在中和區，近期剛搬家，內南里長曾金禧說，不認識這戶人家，剛搬來3天，鄰居對他們很陌生，對家庭狀況不了解。
新北市社會局家防中心獲報後，安排社工介入處理。經查，該案家過去沒有家暴及脆弱家庭通報紀錄，後續將依家屬需求，給予悲傷輔導、子女照顧評估、喪葬協助及法律扶助等服務。
涉嫌行凶的是66歲張姓男子，被害人則是與他同住的34歲媳婦。案發前雙方疑因管教、教養等議題發生衝突，隨後演變成持刀攻擊的致命悲劇。 警方比對案發前後周邊監視器，確認沒有其他可疑人士進出現場，且張男犯後留在現場卻辯稱是別人殺的，相關跡證皆指向他涉嫌行凶。 檢方相驗後認為死者受傷極重，除涉殺人罪外，另有毀損屍體罪嫌，並以張男犯罪嫌疑重大、恐有逃亡或湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見。
精華 FAQ
涉嫌行凶的是66歲張姓男子，被害人則是與他同住的34歲媳婦。案發前雙方疑因管教、教養等議題發生衝突，隨後演變成持刀攻擊的致命悲劇。
警方比對案發前後周邊監視器，確認沒有其他可疑人士進出現場，且張男犯後留在現場卻辯稱是別人殺的，相關跡證皆指向他涉嫌行凶。
檢方相驗後認為死者受傷極重，除涉殺人罪外，另有毀損屍體罪嫌，並以張男犯罪嫌疑重大、恐有逃亡或湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見。
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