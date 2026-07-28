無照酒駕撞死學生 雲林男肇逃還拆車牌報失竊 2小時後落網

因酒駕吊銷駕照的陳姓男子（右二），前晚又涉酒後開車，且在雲林虎尾鎮撞上騎自行車的學生，他將人丟置路邊且棄車逃逸，學生傷重不治。(記者蔡維斌／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 雲林陳姓男子無照酒駕撞死騎單車高職生後棄車逃逸、拆牌報失竊，警方2小時內將其逮捕，檢方已聲請羈押禁見。

陳姓男子因酒駕 被吊銷駕照，前晚又涉酒後開車，行經雲林虎尾鎮擦撞對向騎自行車的陳姓高職生，導致對方卡在車後擋風玻璃，他竟將人丟路邊並棄車逃逸，學生傷重不治。警方案發兩小時後查獲陳男到案，依公共危險等罪嫌送辦，檢方訊後晚間向法院聲請羈押禁見。

本報聯合報系報導，檢方昨相驗發現，17歲的陳姓學生頭部重創致死；他的祖母說，孫子就讀農工職校將升高二，平常很乖、孝順，在牛排館打工，薪水都會拿回家貼補家用，也愛騎單車，案發時所騎的單車還是靠自己打工買的，實在難以接受發生這種事。

本報聯合報報導，43歲陳姓男子2022年曾酒駕，被吊銷駕照也未再考照，現屬無照駕駛；警方昨要將他移送至雲林地檢署，媒體堵訪問「會不會覺得自己太惡劣？」「為何不救人？要跟家屬說什麼？」陳不發一語，趕緊進警車。

警方追查，前晚9時50分許，陳姓學生騎自行車，從虎尾鎮文科路往東，要轉入芒果大道時，遭沿文科路往西的陳姓男子轎車撞擊，學生頭部先撞上擋風玻璃、再飛到後擋風玻璃處，陳一度再行駛約200公尺才停下，拉出學生後，又往前行駛200公尺，將車子前、後車牌拔掉丟一旁空地，並找人載回家梳洗，警方還未查獲，就主動致電謊報自己車輛失竊。

台北中國時報報導，警方接獲目擊車禍的民眾報案，透過監視畫面、2小時內就找到陳男，當時陳男已換掉沾染少年血漬的衣褲，酒測值0.1毫克。面對警方詢問，陳男一度裝傻說自己車子被偷，也是受害者，經警方道德勸說，並強調物證充足，陳男自知難逃法網，才坦承犯行。

警方採證發現，陳男汽車前、後擋風玻璃都被撞碎，血跡沿後擋風玻璃流到保險桿、地面上，連旁邊鐵皮屋的鐵門上都有血跡，研判陳男當時用力將少年拉下車，才將血液飛濺到鐵皮屋上。

據了解，少年被撞後頭部受到重創，大部分的血都是從頭部流出，但應未當場死亡，此時若陳男立即報警，少年可能還有一線生機，但陳男完全沒有報警的意思，甚至連嘗試急救的念頭都沒有，直接將少年丟在路旁，任其生命消逝，連辦案人員都罵：「沒有人性、非常惡劣！」