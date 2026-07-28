我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2個原因 紐約華人司機大老遠跑到維吉尼亞考駕照

紐約影展資安爆漏洞 裘莉、莎朗史東等大明星聯絡方式恐外流

無照酒駕撞死學生 雲林男肇逃還拆車牌報失竊 2小時後落網

台灣新聞組／雲林28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
因酒駕吊銷駕照的陳姓男子（右二），前晚又涉酒後開車，且在雲林虎尾鎮撞上騎自行車的...
因酒駕吊銷駕照的陳姓男子（右二），前晚又涉酒後開車，且在雲林虎尾鎮撞上騎自行車的學生，他將人丟置路邊且棄車逃逸，學生傷重不治。(記者蔡維斌／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

雲林陳姓男子無照酒駕撞死騎單車高職生後棄車逃逸、拆牌報失竊，警方2小時內將其逮捕，檢方已聲請羈押禁見。

陳姓男子因酒駕被吊銷駕照，前晚又涉酒後開車，行經雲林虎尾鎮擦撞對向騎自行車的陳姓高職生，導致對方卡在車後擋風玻璃，他竟將人丟路邊並棄車逃逸，學生傷重不治。警方案發兩小時後查獲陳男到案，依公共危險等罪嫌送辦，檢方訊後晚間向法院聲請羈押禁見。

本報聯合報系報導，檢方昨相驗發現，17歲的陳姓學生頭部重創致死；他的祖母說，孫子就讀農工職校將升高二，平常很乖、孝順，在牛排館打工，薪水都會拿回家貼補家用，也愛騎單車，案發時所騎的單車還是靠自己打工買的，實在難以接受發生這種事。

本報聯合報報導，43歲陳姓男子2022年曾酒駕，被吊銷駕照也未再考照，現屬無照駕駛；警方昨要將他移送至雲林地檢署，媒體堵訪問「會不會覺得自己太惡劣？」「為何不救人？要跟家屬說什麼？」陳不發一語，趕緊進警車。

警方追查，前晚9時50分許，陳姓學生騎自行車，從虎尾鎮文科路往東，要轉入芒果大道時，遭沿文科路往西的陳姓男子轎車撞擊，學生頭部先撞上擋風玻璃、再飛到後擋風玻璃處，陳一度再行駛約200公尺才停下，拉出學生後，又往前行駛200公尺，將車子前、後車牌拔掉丟一旁空地，並找人載回家梳洗，警方還未查獲，就主動致電謊報自己車輛失竊。

台北中國時報報導，警方接獲目擊車禍的民眾報案，透過監視畫面、2小時內就找到陳男，當時陳男已換掉沾染少年血漬的衣褲，酒測值0.1毫克。面對警方詢問，陳男一度裝傻說自己車子被偷，也是受害者，經警方道德勸說，並強調物證充足，陳男自知難逃法網，才坦承犯行。

警方採證發現，陳男汽車前、後擋風玻璃都被撞碎，血跡沿後擋風玻璃流到保險桿、地面上，連旁邊鐵皮屋的鐵門上都有血跡，研判陳男當時用力將少年拉下車，才將血液飛濺到鐵皮屋上。

據了解，少年被撞後頭部受到重創，大部分的血都是從頭部流出，但應未當場死亡，此時若陳男立即報警，少年可能還有一線生機，但陳男完全沒有報警的意思，甚至連嘗試急救的念頭都沒有，直接將少年丟在路旁，任其生命消逝，連辦案人員都罵：「沒有人性、非常惡劣！」

精華 FAQ

  • 43歲陳姓男子無照酒駕開車，行經雲林虎尾時撞上17歲騎自行車高職生，少年頭部重創，被丟在路邊後傷重不治。

  • 他把受傷少年拉下車後棄置路旁，接著拆掉前後車牌丟棄，還找人載回家梳洗並主動謊報車輛失竊，試圖混淆警方追查。

  • 警方靠目擊者報案與監視器畫面，2小時內就查獲陳男到案；他酒測值0.1毫克，之後依公共危險等罪嫌送辦，檢方並聲請羈押禁見。

酒駕

上一則

反宜蘭高鐵 張景森再拋震撼彈：不排除選縣長

下一則

毒油調查報告：來自巴西黃豆 立委：「油」講像沒講

延伸閱讀

台中女涉毒駕暴衝 停等騎士遭夾擊不治 釀1死5傷

台中女涉毒駕暴衝 停等騎士遭夾擊不治 釀1死5傷
台17歲少年「無照酒駕 」載女友雙亡 親哥去年也無照摔車過世

台17歲少年「無照酒駕 」載女友雙亡 親哥去年也無照摔車過世
50歲華男酒駕賓士 法拉盛停車場連撞6車 滿地碎片一片狼藉

50歲華男酒駕賓士 法拉盛停車場連撞6車 滿地碎片一片狼藉
AI換臉合成女同事不雅照 男子還上傳網路供人瀏覽被判刑

AI換臉合成女同事不雅照 男子還上傳網路供人瀏覽被判刑

熱門新聞

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
陶朱隱園。(記者游智文／攝影)

32歲男無貸款買陶朱隱園 身分曝光「真正頂級富豪」

2026-07-22 21:50
王文洋。（本報資料照片）

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

2026-07-23 20:18
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

桃機8月起禁接機立牌、行李占位 最高罰2.5萬台幣

2026-07-20 02:21
空軍F-16戰機今年1月於花蓮外海失事，飛行員辛柏毅少校失聯至今。辛的妻子25日在社群平台分享一組婚紗照，身穿白紗的她懷抱丈夫生前燦笑照片，寫下「辛太太準備畢業了」，深情告白感動大批網友。（reeeee2812授權提供）

「辛太太準備畢業了」 台F-16失聯飛官辛柏毅妻拍婚紗照惹淚崩

2026-07-26 05:13

超人氣

更多 >
自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手
手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取
通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它
父債子還 哪些債務會繼承？

父債子還 哪些債務會繼承？