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產業敏感…屏東貴金屬公司老闆在家遇劫 遭綑綁重擊致死

記者潘奕言／屏東27日電
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京沅鎢業資源公司黃姓老闆廿四日被發現陳屍屏東縣住處，全身遭綑綁，警方調閱監視器追...
京沅鎢業資源公司黃姓老闆廿四日被發現陳屍屏東縣住處，全身遭綑綁，警方調閱監視器追查凶嫌。(記者潘奕言／翻攝)

AI摘要

文章摘要整理：

屏東京沅鎢業資源公司黃姓老闆在住處遭綑綁毆打致死，警方排除劫財可能並追查周邊影像，另也釐清其鎢回收事業是否與命案有關。

京沅鎢業資源公司老闆黃姓男子24日被發現陳屍屏東縣住處，全身遭綑綁倒在血泊中，頭部有疑遭棍棒襲擊的外傷，檢警朝他殺偵辦，因黃家監視器系統故障，擴大調閱周邊監視器追查凶嫌。黃的公司專精鎢鋼回收，鎢為近年重要貴金屬，警方正在釐清其事業是否與命案有關。

警方調查，京沅鎢業資源公司老闆56歲黃姓男子，獨居於屏東枋寮鄉太源村一處偏僻民宅，24日黃的兒子聯絡不到父親，下午前往該處查看，一進客廳就看到父親全身被綑綁，倒在血泊中已死亡，趕緊報案。

警方到場採證，發現黃上半身被繩索綑綁，頭部有疑遭棍棒襲擊的外傷，研判凶嫌從窗戶闖入行凶，由於屋內財物並無損失，懷疑凶嫌並非劫財；屋內雖設有監視器及保全系統，但監視器系統故障，增加偵查難度，警方過濾周邊監視器追查犯嫌下落。檢警25日相驗，初步研判黃失血過多死亡，將解剖確認死因。

據調查，黃已離異，育有三名子女均已成年，除了處理公司事務外，時有親朋好友前去拜訪，他生活規律，人際交往相對單純，在地方上並不特別活躍，沒有財務困難。

黃經營的京沅鎢業資源公司，與聯友金屬公司都位於屏南工業區。京沅鎢業資源公司網站指出，公司專注鎢與鈷金屬的回收再生與製造，為台灣唯一專業生產仲鎢酸銨（APT）與氧化鎢粉（BTO、YTO）的公司，廣泛出口至歐美、日本、韓國及東南亞等地，年產量號稱達4000公噸。

大陸掌握全球八成鎢來源，近年因美中貿易戰，鎢出口管制緊縮、加嚴，回收產業價值水漲船高，因牽涉台灣軍工、航太、半導體產業發展，相關產業更受重視。聯友金屬因具備二次回收鎢、鈷金屬專利技術，今年於創新板的股價上漲，成為創新板首檔破千元的股票。

精華 FAQ

  • 死者是京沅鎢業資源公司56歲黃姓老闆，24日由兒子在住處發現陳屍客廳，當時全身遭綑綁、倒臥血泊中，頭部還有疑似遭棍棒攻擊的外傷。

  • 因為現場屋內財物並無損失，且死者上半身被繩索綑綁、頭部受創明顯，警方研判凶嫌可能從窗戶闖入行凶，因此先朝他殺方向偵辦。

  • 黃男經營鎢與鈷金屬回收再生事業，鎢又屬近年重要貴金屬，且牽涉軍工、航太與半導體供應鏈，警方因此也在釐清命案是否與其產業或商業關係有關。

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