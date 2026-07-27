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踩線了…裝監視器檢舉鄰違規「未打方向燈」 法院撤罰單

記者張議晨／高雄27日電
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侯姓女子從住家騎車外出，被鄰居以監視器檢舉未打方向燈，法院認定逾合理範圍，判撤銷...
侯姓女子從住家騎車外出，被鄰居以監視器檢舉未打方向燈，法院認定逾合理範圍，判撤銷罰單。監視器示意圖。 (本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

鄰居以私人監視器檢舉侯女騎車未打方向燈遭罰，高雄高等行政法院認為蒐證方式逾越合理範圍且違反個資法，因情節輕微無安全危害而撤銷罰單。

侯姓女子從住家騎機車外出，被鄰居以私人監視器檢舉未依規定使用方向燈，開罰1200元（台幣，下同），他提行政訴訟。高雄高等行政法院認定，檢舉人架監視器緊盯鄰居，違背個人資料保護法拘束原則，檢舉交通違規超過合理使用範圍，因違規情節輕微未造成危險，判決撤銷罰單；可上訴。

高雄市楠梓警分局表示，分局受理民眾檢舉交通違規案件，均依相關法令及程序辦理，並就檢舉資料、影像內容及違規事實進行審查，依法作成舉發或不舉發處分，分局尊重司法機關見解判決。

判決指出，侯姓女子去年底從高雄楠梓區住家透天厝門前牽起機車、雙腳撐地將車頭轉向，隨後發動駛入巷道，騎車出門的4秒過程，被隔壁鄰居以私人裝設的監視器全程拍下，檢舉未依規定使用方向燈，裁決單位對侯開罰1200元。

侯收到交通違規罰單後不服，提起行政訴訟，主張該巷道為僅供20戶住戶出入的單純住宅區，離主幹道至少400公尺，檢舉人跟整排住戶相處不睦，裝監視器報復檢舉所有鄰居，即便他違規情節屬實，但並未影響安全，應撤銷罰單。

高高行認定，民眾對於交通違規檢舉所檢具的證據資料，是來自於對他人個人資料的蒐集與利用，必須受個人資料保護法規範的「目的拘束原則」限制，如果欠缺正當合理性，便不能作為檢舉交通違規的證據使用。

法官檢視該監視器裝設位置位在檢舉人住處屋簷，拍攝角度針對旁側鄰居的門前道路及侯住家門口，可見架設監視器目的是用來拍攝鄰居活動，並將畫面用於舉發特定鄰居，而非防範遭受宵小侵入等維護自身利益。

法官認定，警察與監理機關接獲檢舉時，除了查證外，更應審酌檢舉資料的取得過程是否合法；考量檢舉人架監視器目的是為蒐集鄰居交通違規資料，欠缺合理關聯，侯的違規情節並未造成道路交通安全危險，判決撤銷罰單，訴訟費300元由監理所負擔。

精華 FAQ

  • 法院認為檢舉人架設監視器的目的在蒐集鄰居違規資料，已超出合理使用範圍，且取得證據過程欠缺正當性；加上侯女違規情節輕微、未造成交通危險，因此撤銷罰單。

  • 法官認定監視器位置與拍攝角度明顯針對鄰居門前活動，目的不是防盜等自我保護，而是長期蒐集特定住戶資料，這種作法違反個人資料保護法的目的拘束原則。

  • 法院指出，機關不只要查證影像是否符合違規事實，也應審酌檢舉資料的取得過程是否合法；若證據來源欠缺合理性，即使表面違規屬實，也可能不能直接作為裁罰依據。

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