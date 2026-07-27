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竹科經理罹漸凍症遭解雇 提告討復職敗訴 法院主張原因是…

記者黃羿馨／新竹27日電
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文章摘要整理：

竹科陳姓經理因漸凍症病情惡化遭公司以不能勝任工作解雇，雖主張身障合理調整與居家辦公，仍遭新竹地院認定公司解雇合法。

竹科陳姓經理罹患俗稱「漸凍症」的運動神經元疾病，隨病情惡化要求居家辦公，2025年底卻遭公司以不能勝任工作為由解雇。他不服提告要求復職並追討月薪12萬5000元等，新竹地院認定陳男已難操作滑鼠、書寫及打字，公司解雇合法，判他敗訴。

判決書指出，陳男2022年6月進入某科技任職，擔任專案經理，工作內容包括專案管理、跨部門協調、與外部客戶溝通、現場觀察產品樣品，並有出差需求。陳男罹患「漸凍症」病情逐漸惡化，2025年12月31日遭公司依勞基法「勞工對於所擔任工作確不能勝任」規定終止勞動契約。

陳男主張，自己是身心障礙者，公司依法應提供職場合理調整，他擔任專案經理，工作本來就不受空間限制，過去請病假期間也持續在家處理公務，公司應讓他採取居家上班或調整工作內容，而非直接解雇。

該科技公司則反駁，陳男罹患俗稱漸凍症的疾病，公司直到他入職後提出身心障礙證明才得知病情，之後面對他因病請假、無法出差、跨部門協調或與客戶溝通時，已將部分工作分由其他同仁承擔。公司2025年12月派員到陳男家中面談，也發現他的身體狀況已難以負擔原有工作。

法院勘驗面談錄音發現，陳男當時表示，自己拿滑鼠逐漸使不上力，肌肉快速萎縮，穿衣、洗澡均需太太協助，走路也須使用輔具；甚至坦言「我不覺得有機會再工作了」。他現場書寫時也相當吃力，打字必須「打一下、休息一下」。診斷證明另記載，陳男因四肢漸進無力，握力、書寫及打字功能均受影響，雙上肢肌力僅3分，疾病持續進展且無法預估復原期。

法官認為，操作電腦、書寫及打字是科技業從業人員的基本工作能力，陳男已明顯喪失相關能力，即使改成居家辦公，也無法證明能有效完成專案經理工作。

法官指出，身心障礙者權益保障相關規範雖保障身障者平等就業及合理調整，但並未要求企業對已無法在公司或住家持續有效提供勞務、復工無期的勞工，仍須繼續支付薪資，最終駁回請求。

精華 FAQ

  • 公司主張他因漸凍症導致無法勝任專案經理工作，新竹地院認為其已難操作滑鼠、書寫與打字，也無法有效完成業務，故認定解雇合法。

  • 他主張自己是身心障礙者，公司應依法提供合理調整，例如讓他居家辦公或調整工作內容，而不是直接依不能勝任工作為由解雇。

  • 法院勘驗面談錄音與診斷證明後認定，陳男四肢漸進無力，握力、書寫、打字都受影響，且病情無法預估復原，因此無論在公司或家中都難持續有效提供勞務。

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