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與鄰不睦 三番兩次潑灑漂白水害鄰就醫 二審改判有罪

記者王宏舜／台北報導
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文章摘要整理：

林姓屋主因與鄰居積怨，多次潑灑漂白水並以抽風機外排氣體，導致樓上住戶不適就醫，高院認定其行為具傷害故意，改判有罪。

10樓林姓屋主與樓上余姓鄰居不睦，在家安裝排風系統，再潑灑大量漂白水，將揮發的氣體排出，余不在家，僅晾曬衣褲毀損，12樓的蘇姓夫妻卻因此頭暈、呼吸困難。檢方依傷害、毀損罪起訴林，林與余和解，一審判毀損罪公訴不受理，傷害部分無罪；台灣高等法院認為刺激性毒氣會損害健康，改判3月得易科罰金之刑。

林姓男子擁有新北市五股區1戶社區大樓10樓產權，但長年與11樓的余姓鄰居齟齬。2024年9月1日晚間，林在房內潑灑大量漂白水，為了避免波及自己，他開啟家中抽風機，卻害12樓的蘇姓夫妻頭暈目眩，而余晾曬在陽台的10件衣褲也因此斑駁。做案時，林未住在該處。

蘇姓住戶向新北市警蘆洲分局報案，表示當晚吹冷氣，廁所卻有刺鼻味，導致呼吸道、眼睛不舒服，講話會喘，妻子也出現一樣的症狀。蘇說，類似的情事出現很多次，已先把小孩安置南部親人家，他曾找林談過，希望不要再有這些味道，但案發當天味道實在超濃，夫妻倆都無法待在家裡。

蘇姓夫妻前往淡水馬偕醫院急診，醫院抽血檢查正常，但因當事人有「頭暈及目眩、呼吸困難」症狀，還是開藥，醫院不排除是吸入漂白水造成的傷害。

余姓住戶因損失10件衣褲而控告林毀損，但在新北地院辯論終結前撤告，法官諭知不受理。新北地院傳吳姓保全作證，吳表示林姓屋主的屋內有很多強力電風扇，已安裝多年。一審認為為了加強通風，裝設抽風設備很合理，不能無限上綱是要傷害他人，並指漂白水是常見的消毒物，林是為了租屋才「打掃」，沒有違法，判無罪。

新北地檢署認為判決不當，上訴。高院發現林與余姓鄰居有陳年舊怨，三番兩次在社區或住處潑餿水、潑油、灑漂白水，住戶、保全曾多次勸阻，他仍潑灑大量漂白水並開啟抽風機將刺激性毒氣往外吹，意圖透過氣體逆灌或風切效應，經由管道間將漂白水味道灌入樓上，不僅犯罪動機與目的惡性重大，手段也惡劣。

高院認為蘇姓夫妻雖僅有輕微傷勢，但林影響了整個社區的住居安寧，考量他曾因車禍受傷、無勞動能力，依傷害罪判他3月徒刑，得易科罰金。

精華 FAQ

  • 高院認為林姓屋主明知與鄰居有嫌隙，仍潑灑大量漂白水，再用抽風機把刺激性氣體往外排，造成樓上住戶頭暈、呼吸困難，因此改判傷害罪有罪。

  • 受害的不只是鄰近的余姓住戶衣物被漂白水毀損，12樓蘇姓夫妻也出現頭暈、目眩與呼吸困難，還得前往淡水馬偕醫院急診就醫。

  • 一審認為林開啟抽風設備屬通風清潔，不構成故意傷害，判無罪；高院則認定他反覆以漂白水製造毒氣外排，手段惡劣，改判3月徒刑、得易科罰金。

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