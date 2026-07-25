稱因幻聽失控殺連襟 美籍教授戒護出院 遭收押禁見

警方待林嫌傷勢穩定完成警詢，24日從醫院戒護出院，移送新竹地檢署偵辦。(記者黃羿馨／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 美籍陽明交大林姓教授疑因妻家分產糾紛，14日持刀砍死連襟後受傷送醫，24日出院移送地檢署，檢方訊後以家庭暴力殺人罪聲請羈押禁見。

美籍陽明交大林姓教授疑妻家分產問題，14日闖入新竹市某音樂教室砍殺紀姓連襟店長，24日上午從醫院戒護出院，移送新竹地檢署偵辦。檢方訊後認定林男涉犯家庭暴力防治法及刑法家庭暴力殺人罪，罪嫌重大，且有逃亡、勾串證人之虞，已向法院聲請羈押禁見。

本報系聯合報報導，新竹地檢署24日表示，竹檢偵辦7月14日發生在新竹市三民路某音樂教室的林姓被告家庭暴力罪殺人案件，被告因現行犯拒捕，導致遭逮捕過程受傷，經警方戒護至醫院醫治，於24日出院移送地檢署由檢察官複訊。

新竹地檢署說明，林姓被告經檢察官訊問後，認涉犯家庭暴力防治法第2條第1項、刑法第271條第1項之家庭暴力殺人罪，罪嫌重大並認其涉犯重罪有逃亡及勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見。並將持續徹查真相，釐清事實，依法嚴懲暴力犯行，以維社會治安與公共安全。

據台北中國時報報導，林嫌手術後持續住院治療，在傷勢穩定後已完成警訊，24日上午10點多，他頭戴黑色安全帽、坐著輪椅，在10名警力戒護下出院，移送新竹地檢署複訊。面對現場記者接連提問「有什麼話要說」、「為什麼要殺人」、「是因為財產分配不公」、「會覺得對不起嗎」等連串問題，林嫌全程不發一語，他手肘上仍有多處瘀青，起身上車時也需警方在旁攙扶。

新竹地檢署表示，林男涉嫌於7月14日下午，前往新竹市三民路音樂教室持藍波刀砍死紀姓連襟，遭警方開槍制伏雙腿中槍送醫，傷勢穩定後接受警訊時供稱，曾因經營問題爭吵且覺得妻子分產受委屈，並自述因患有幻聽、幻覺及意識受干擾才失控殺人。

新竹地檢署指出，被告因現行犯拒捕致逮捕過程受傷經戒護醫治，24日出院移送複訊後，檢察官認定他涉犯《家庭暴力防治法》第2條第1項、《刑法》第271條第1項的家庭暴力殺人罪，罪嫌重大且有逃亡、勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。