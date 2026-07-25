我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯為何不和柯瑞聯手？勇士記者：西區有雷霆、馬刺

謝賢生前最後心願曝光 預錄影片留給謝霆鋒 親吐1句話交代

稱因幻聽失控殺連襟 美籍教授戒護出院 遭收押禁見

台灣新聞組／新竹25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
警方待林嫌傷勢穩定完成警詢，24日從醫院戒護出院，移送新竹地檢署偵辦。(記者黃羿...
警方待林嫌傷勢穩定完成警詢，24日從醫院戒護出院，移送新竹地檢署偵辦。(記者黃羿馨／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

美籍陽明交大林姓教授疑因妻家分產糾紛，14日持刀砍死連襟後受傷送醫，24日出院移送地檢署，檢方訊後以家庭暴力殺人罪聲請羈押禁見。

美籍陽明交大林姓教授疑妻家分產問題，14日闖入新竹市某音樂教室砍殺紀姓連襟店長，24日上午從醫院戒護出院，移送新竹地檢署偵辦。檢方訊後認定林男涉犯家庭暴力防治法及刑法家庭暴力殺人罪，罪嫌重大，且有逃亡、勾串證人之虞，已向法院聲請羈押禁見。

本報系聯合報報導，新竹地檢署24日表示，竹檢偵辦7月14日發生在新竹市三民路某音樂教室的林姓被告家庭暴力罪殺人案件，被告因現行犯拒捕，導致遭逮捕過程受傷，經警方戒護至醫院醫治，於24日出院移送地檢署由檢察官複訊。

新竹地檢署說明，林姓被告經檢察官訊問後，認涉犯家庭暴力防治法第2條第1項、刑法第271條第1項之家庭暴力殺人罪，罪嫌重大並認其涉犯重罪有逃亡及勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見。並將持續徹查真相，釐清事實，依法嚴懲暴力犯行，以維社會治安與公共安全。

據台北中國時報報導，林嫌手術後持續住院治療，在傷勢穩定後已完成警訊，24日上午10點多，他頭戴黑色安全帽、坐著輪椅，在10名警力戒護下出院，移送新竹地檢署複訊。面對現場記者接連提問「有什麼話要說」、「為什麼要殺人」、「是因為財產分配不公」、「會覺得對不起嗎」等連串問題，林嫌全程不發一語，他手肘上仍有多處瘀青，起身上車時也需警方在旁攙扶。

新竹地檢署表示，林男涉嫌於7月14日下午，前往新竹市三民路音樂教室持藍波刀砍死紀姓連襟，遭警方開槍制伏雙腿中槍送醫，傷勢穩定後接受警訊時供稱，曾因經營問題爭吵且覺得妻子分產受委屈，並自述因患有幻聽、幻覺及意識受干擾才失控殺人。

新竹地檢署指出，被告因現行犯拒捕致逮捕過程受傷經戒護醫治，24日出院移送複訊後，檢察官認定他涉犯《家庭暴力防治法》第2條第1項、《刑法》第271條第1項的家庭暴力殺人罪，罪嫌重大且有逃亡、勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。

精華 FAQ

  • 檢警指出，林姓教授疑因妻家分產與經營問題心生不滿，14日下午前往新竹市三民路某音樂教室，持藍波刀砍殺紀姓連襟，造成對方死亡。

  • 因他案發後在拒捕過程中受傷，遭警方開槍制伏後送醫治療，手術後持續住院，待傷勢穩定並完成警訊後，24日上午才由10名警力戒護出院移送複訊。

  • 新竹地檢署認定林男涉犯家庭暴力防治法與刑法家庭暴力殺人罪，罪嫌重大，且有逃亡與勾串證人之虞，因此已向法院聲請羈押禁見，持續偵辦釐清真相。

上一則

台灣續列美匯率操縱觀察名單 與中日韓等並列

下一則

「關稅是手段、豁免是籌碼」 學者：美恐要求台科技業加速布局

延伸閱讀

陽明交大教授砍殺連襟 遭警開槍住院移送畫面曝光

陽明交大教授砍殺連襟 遭警開槍住院移送畫面曝光
經營權引殺機？美籍教授狠砍連襟逾50刀 「身首幾乎分離」

經營權引殺機？美籍教授狠砍連襟逾50刀 「身首幾乎分離」
美籍教授持刀殺死連襟案 亡者妻：諸多不實訊息

美籍教授持刀殺死連襟案 亡者妻：諸多不實訊息
刀刀見骨…陽明交大教授砍死妹夫 疑音樂教室經營權引殺機

刀刀見骨…陽明交大教授砍死妹夫 疑音樂教室經營權引殺機

熱門新聞

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
陶朱隱園。(記者游智文／攝影)

32歲男無貸款買陶朱隱園 身分曝光「真正頂級富豪」

2026-07-22 21:50
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
王文洋。（本報資料照片）

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

2026-07-23 20:18
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

桃機8月起禁接機立牌、行李占位 最高罰2.5萬台幣

2026-07-20 02:21
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

接機立牌、行李占位 桃園機場8月起開罰

2026-07-19 20:12

超人氣

更多 >
謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁

謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁
護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物

護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物
西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕

西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕
女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...

女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...
NBA／誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程

NBA／誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程