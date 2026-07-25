違反保護令 台恐怖情人追砍前女友57刀致死 判無期徒刑

台北地院國民法官法庭日前提解劉柏葳（左）出庭。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 劉柏葳在前女友聲請保護令後仍埋伏行凶，持刀猛刺57刀並割頸致死，法院認定手段殘忍且違法意識薄弱，判無期徒刑。

男子劉柏葳對前女友谷姓夜店女公關施暴，埋伏在谷女上班路上持彈簧刀狠刺谷女57刀致死，被檢方依殺人罪起訴；法院審理時劉男雖認罪，但被害人家屬請求判死，台北地院國民法官法庭昨判劉男無期徒刑，褫奪公權終身。

2025年5月，劉柏葳懷疑谷女對他不忠，在租屋處對谷女施暴，連賞對方6個巴掌，還拿剪刀將谷女衣物、私人物品剪爛，谷女赴醫院驗傷後報案，劉男被依傷害、毀損罪判處6月徒刑。

同年5月15日，劉柏葳又因故毆打谷女，谷女聲請家暴暫時保護令，劉男不甘心，7月12日、17日前往谷女住處等候，7月28日保護令生效，法院命劉男不可對谷女做身體或精神上不法侵害。

谷女收到法院裁定在社群貼出保護令，稱劉柏葳是恐怖情人，還指劉男把她的精品包、生活用品都割爛丟棄，友人建議谷女帶辣椒水防身，還勸谷女「保護令只是一張紙」。

警方告誡劉柏葳不得接觸谷女，7月29日晚間，劉男持彈簧刀到台北市信義區華納威秀地下停車場，在谷女上班路上埋伏，預謀殺害對方。

劉柏葳見谷女友騎電動滑板車現身，將她拖到樓梯間猛刺57刀並割頸，逞凶後即駕車逃往停車場，騎車從北宜公路逃往宜蘭，路程中將凶刀丟棄在山崖下，逃往五結鄉外公家，被警方緝捕到案。

劉柏葳表示，他碰到谷女時情緒起伏大，失去理智造成遺憾，但對犯案細節記不清楚，辯論時向谷女家屬與國民法官鞠躬，強調是「情緒控制不當」犯案。

判決指出，劉柏葳於確知保護令已核發後，當晚前往被害人上班地點，在公眾停車場埋伏，見被害人出現即持刀往頸、腹、背等身體多處猛刺，下手力道不輕，手段殘忍。

法官認為，劉柏葳讓被害人在過程中遭受相當大痛苦，對被害人遺族及社會形成永難彌平憾事，且是在法院核發保護令後殺人，更顯遵法意識薄弱，應判處除死刑之外最嚴重處罰。