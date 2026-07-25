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桃園男沉迷賭博 深夜趕稚子出門...失職父遭拔親權

記者陳恩惠／桃園25日電
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桃園有對夫妻離異後，獲得未成年子女監護權的父親沉迷賭博，深夜將孩子趕出家門，背著...
桃園有對夫妻離異後，獲得未成年子女監護權的父親沉迷賭博，深夜將孩子趕出家門，背著書包在外閒逛；此為示意圖，非當事人。(記者黃仲裕／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

桃園一名父親沉迷賭博又將孩子趕出門，法院認定其未善盡教養責任，裁定改由已實際照顧孩子的母親單獨行使親權。

桃園某男子8年前與妻離婚後取得孩子監護權，不料近年沉迷賭博，甚至將孩子趕出家門，讓孩子深夜獨自背著書包流落社區大廳，前妻接獲求助電話將孩子接回照顧，向法院聲請改定親權。桃園地院考量男子未善盡保護教養責任及積極履行親權，裁定改由女方單獨行使監護權。

裁定指出，這對夫妻2018年底離婚，當時雙方協議由男子單獨行使、負擔未成年孩子的權利義務。不過，前妻主張，男子自2024年起有賭博陋習，經常深夜飲酒、打麻將，無法妥善照顧孩子生活，與社區其他住戶關係不睦，孩子也遭排擠。

前妻指控，2025年10月某夜接到孩子求助電話，得知前夫將孩子趕出門。她急忙趕到前夫所住社區，見孩子背著書包，獨自坐在社區大廳，身旁沒有大人陪伴，立刻將孩子接回同住；此後孩子由她照顧，除與導師聯繫，也照顧日常起居，定期帶回老家，維持親屬互動，男子自此卻未曾主動聯繫協調照顧或探視。

法院審理期間，男子經通知未到庭，也未提出書面答辯。法院另委託社工訪視，評估認為，母親經濟狀況穩定，已實際照顧孩子約半年，除生活起居、就學、醫療照護，也能提供情緒支持，具備家人協助照顧的資源，建議由母親擔任親權人，較符合幼童利益；至於父親，由於始終聯繫不上，無法完成訪視。

法官指出，母親接回孩子後，父親曾在孩子運動會抱怨探視受阻，未積極與前妻協調會面或探視，也未主動關心孩子生活，連法院通知開庭也不到場，難認具有積極行使、負擔親權意願。若仍由父親單獨行使親權，恐影響孩子保護教養等事務，不利未成年子女權益。

法院審酌，孩子由母親擔任主要照顧者，生活及就學均趨於穩定，改由母親繼續照顧，對孩子生活變動最小，也最符合未成年子女最佳利益，因此裁定改由母親單獨行使、負擔未成年孩子的權利義務，全案可抗告。

精華 FAQ

  • 核心爭議在於原本取得監護權的父親近年沉迷賭博、照顧失當，甚至將孩子趕出家門，是否已不適合繼續單獨行使親權。法院最後以未成年子女最佳利益為優先，審酌後改由母親行使親權。

  • 母親指稱父親自2024年起有賭博陋習，常深夜飲酒、打麻將，無法妥善照顧孩子；2025年10月某夜更把孩子趕出門，孩子獨坐社區大廳，之後也由她持續照顧生活與就學。

  • 法院認為母親已實際照顧孩子約半年，生活、就學與醫療都趨於穩定，且社工評估她具備照顧資源；相較之下，父親未到庭、未答辯，也未主動聯繫探視，難認有積極履行親權意願。

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