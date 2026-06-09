我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗癌多年不敵病魔…51歲前港姐吳文忻夢中離世 女兒含淚道別

紐時：美軍阿帕契直升機墜毀荷莫茲海峽 2飛官獲救 白宮未公布消息

疑遭暴漲溪水沖走 失聯工地主任巨石上待援 警消：太強了

記者王思慧／花蓮9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
鄧姓工地主任前往移置機具時，疑遭暴漲溪水連人帶車沖走，警消不放棄漏夜搜救，利用無...
鄧姓工地主任前往移置機具時，疑遭暴漲溪水連人帶車沖走，警消不放棄漏夜搜救，利用無人機擴大搜尋時，發現鄧男受困溪中巨石上奇蹟生還，用橡皮艇嘗試救援。（圖／民眾提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：馬太鞍溪防砂壩工程因豪雨停工，工地主任仍赴現場移置機具。
  • 重點二：鄧姓主任疑遭暴漲溪水連人帶車沖走，失聯前曾無線電求救。
  • 重點三：搜救人員深夜出動無人機，終在巨石上發現仍有生命徵象的鄧男。

林業及自然保育署花蓮分署辦理馬太鞍溪防砂壩工程，昨天雖因豪雨停工，但60歲鄧姓工地主任前往移置機具時，疑遭暴漲溪水連人帶車沖走，失聯前還透過無線電高喊「救我」。警消不放棄漏夜搜救，利用無人機擴大搜尋時，發現鄧男受困溪中巨石上奇蹟生還，讓警消直呼「太強了」。

馬太鞍溪去年因堰塞湖潰決造成嚴重災情，林保署花蓮分署目前正於下游治理分界處施作防砂壩工程；因中央氣象署連日針對花蓮山區發布豪雨特報，施工單位已提前停工，並將部分重機具移往高處停放。

不過工程人員擔心持續降雨導致溪水進一步上漲，恐危及機具安全，昨天上午由鄧姓工地主任駕駛吉普車，載送2名怪手司機前往工區，準備將挖土機移至九河分署萬榮堤防附近安置。

鄧姓工地主任前往移置機具時，疑遭暴漲溪水連人帶車沖走，車子8日被發現。（圖／林保...
鄧姓工地主任前往移置機具時，疑遭暴漲溪水連人帶車沖走，車子8日被發現。（圖／林保署花蓮分署提供）

但中午過後一波強降雨造成馬太鞍溪水位迅速攀升，行駛在怪手後方的鄧男疑遭洪水沖走，據了解，鄧男當時曾透過無線電發出求救訊息，但隨即失去聯繫，同行人員見狀立即通報警消及相關單位協助搜救。

救難人員抵達現場時，發現河道水勢洶湧，且周邊泥濘深達數公尺，重型機具難以接近，待下午雨勢稍歇、水位略降後，搜救人員進入河道搜尋，在下游尋獲失聯吉普車，但車內空無一人。現場發現車鑰匙仍插在鑰匙孔內，排檔維持在D檔位置，鄧男的手機也留在車上且已關機，研判車輛是在行進途中遭洪流沖離道路。

消防人員隨後利用熱顯像儀及無人機沿岸搜索，直到深夜再度出動搭載熱顯像設備的無人機，擴大搜索上、下游河段，終於在溪流中的一塊大型岩石上發現受困的鄧男。確認人員仍有生命徵象後，現場搜救人員士氣大振，立即規畫救援行動，用橡皮艇嘗試接近，希望盡快將人救援上岸。

精華 FAQ

  • 因工程單位擔心持續降雨使溪水再度暴漲，危及現場重機具安全，鄧姓主任遂駕車載送怪手司機前往工區，準備將挖土機移往較安全處安置。

  • 當天下午強降雨後，馬太鞍溪水位迅速上升，鄧男疑在行駛途中遭洪水沖離道路；他曾透過無線電高喊救我，之後便失去聯繫。

  • 警消先在下游找到空車，接著用熱顯像儀與無人機擴大搜尋，深夜終於在溪流中的大型岩石上發現鄧男，確認仍有生命徵象後立即規畫橡皮艇救援。

上一則

誑婦「卡到陰」性侵39次、還要丈夫迴避 神棍判25年

下一則

彰化2毒駕案法官放人 法務部長無法接受

延伸閱讀

廣西男自駕進入青海失蹤9個月 車輛曾出現異常啟動

廣西男自駕進入青海失蹤9個月 車輛曾出現異常啟動
高智商黑熊「自行打開上鎖窗逃了」 福島居民人心惶惶

高智商黑熊「自行打開上鎖窗逃了」 福島居民人心惶惶
寮國洞穴淹水受困逾1周 搜救隊救出首名生還者

寮國洞穴淹水受困逾1周 搜救隊救出首名生還者
寮國7村民受困淹水洞穴 找到5人「都活著且平安」

寮國7村民受困淹水洞穴 找到5人「都活著且平安」

熱門新聞

出生後不久就被送到澳洲人家庭的凡妮莎，經過一年多努力，6月1日終於取得中華民國護照。 （圖/ 凡妮莎提供）

遭販嬰赴澳46年 她返台尋根如願獲護照

2026-06-01 20:47
圖為台灣法務部。（記者王聖藜／攝影）

台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」

2026-06-02 19:40
國民黨主席鄭麗文(中)訪美。(圖／國民黨文傳會)

鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過

2026-06-04 09:15
台北市長蔣萬安今天赴大安高工頒獎給國中市長獎得主，大兒子蔣得立是今年的市長獎得主，蔣萬安頒獎給自己的兒子，「市長」身分秒變爸爸，兩人俏皮互動，父子的好感情，不言而喻。(記者林麗玉／攝影)

大兒子拿到「市長獎」蔣萬安親手頒獎 俏皮玩自拍

2026-06-07 02:30
《玉淵潭天》發布一張示意圖指稱，中國海警已在台灣周邊海域形成多區域聯動的常態化執法管控。（圖／取自《玉淵潭天》）

鄧聿文：台灣東部海域大概率守不住 納入中定期巡航範圍

2026-06-02 09:32
台北市長蔣萬安（中）今天赴大安高工頒獎給國中市長獎得主，大兒子蔣得立（右）是今年的市長獎得主，蔣萬安頒獎給自己的兒子，也配合兒子做怪表情玩自拍。（記者胡經周／攝影）

基因太強 蔣萬安頒市長獎給兒俏皮自拍 網讚：高又帥果然是遺傳到市長

2026-06-07 17:53

超人氣

更多 >
川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人
湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了
洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿
最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值
麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬

麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬