軍營內二度性侵同袍害染梅毒 台航特部士官重判7年

記者周嘉茹／桃園5日電
桃園一名王姓軍人性侵同袍，桃園地院近日判決，認定王男犯下兩次強制性交罪，判處應執行有期徒刑七年。(記者周嘉茹／攝影)
台灣桃園市陸軍航空特戰指揮部「龍城部隊」驚傳士官性侵同袍惡行，一名王姓士官遭控多次以性影像威脅及暴力手段，對同袍小凱（化名）強制性交。小凱隱忍多年後，因心理創傷嚴重且因此確診梅毒，終決定報警揭發王男於營區庫房及寢室內的惡行。桃園地院日前審理，認定王男犯下兩次強制性交罪，判處應執行有期徒刑7年。

判決書指出，王男2018年6月趁著部隊整備時，在營區四樓經理庫房內，無視小凱明確拒絕與推阻，強行將其抱摔並撞擊鋼製床架，致小凱受傷後進行肛交。儘管事後王男曾傳訊息致歉，稱「本來沒有要…可是你一直不情願…我就…」，卻仍長期以手機內留有的性影像為要脅，迫使小凱配合其需求。

事隔多年後，王男仍未收手。2023年6月王男利用留守期間幫大家買飲料的契機，誘使小凱前往其寢室領取。當小凱進入後，王男隨即反鎖房門，並不顧小凱掙扎，以手捏住小凱鼻子使其呼吸困難張口，進而強迫進行口交。王男在過程中甚至出言恐嚇，若不配合將採取更激烈的侵犯，導致小凱心理創傷加重，且後續兩人皆確診梅毒，小凱因此患上重度憂鬱症

庭訊時，王男雖坦承有發生性行為，但矢口否認有任何強制舉止，辯稱雙方均為「合意」。王男辯護人更稱，小凱當時並未大聲呼救或立即就醫，且事後的致歉訊息僅是為了安撫對方因兩人均確診梅毒、情緒不穩而隨口說出，並非承認性侵。然而，法官透過兩人通訊軟體紀錄發現，王男早在多年前便傳送「把你的樣子紀錄在手機裡」、「如果你不想被別人看就要配合」等威脅言語，明顯具有強制意圖。

法官強調，性自主權即為「性同意權」，強調「說不就是不」且「說願意才是願意」原則。考量案發地點為龍城部隊營區，在陽剛性格為主流的軍中體制下，小凱作為性傾向少數者，若主動告發恐面臨身分曝光與社會歧視困境，因此法官認定小凱所述遭威脅、壓制情節屬實，並嚴厲譴責王男利用同袍信任與生理優勢施暴行為，且忽視性行為安全性導致雙方染病。

桃園地院審酌，王男不思守法守紀，竟為滿足私欲嚴重侵害同袍身體自主權，且犯後態度不佳、未與小凱達成和解，遂依兩次強制性交犯行分別判處四年有期徒刑，合併應執行有期徒刑七年。可上訴。

