我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列打破沉默 內唐亞胡宣布同意川普停火提議

川普發文：以伊停火已生效 請勿違反

軍聞社前副主任孔繁嘉收紅錢賣台未遂 高院改判5年4月

記者王宏舜／台北24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
孔繁嘉遭中共吸收在台發展組織，台灣高等法院判5年4月徒刑，沒收美金11萬7000元及台幣25萬780元。（示意圖／本報資料照片）
孔繁嘉遭中共吸收在台發展組織，台灣高等法院判5年4月徒刑，沒收美金11萬7000元及台幣25萬780元。（示意圖／本報資料照片）

國防部軍事新聞通訊社前中校副主任孔繁嘉遭中共吸收，在台發展組織，招待現役、退役軍官免費旅遊，提供對岸吸收軍官的機會但失敗，桃園地院依對於違背職務之行為收受賄賂罪判他5年6月徒刑，褫奪公權3年。檢察官與孔皆上訴，台灣高等法院今改判5年4月徒刑，沒收美金11萬7000元及台幣25萬780元（約8500美元）。

本案源於調查局國家安全維護工作站2022年2月破獲金門縣安全旅行社負責人邵維強，自2002年起協助中國大陸在台發展情報組織，吸收時任軍聞社編輯採訪組中校副主任孔繁嘉於軍中發展組織。邵另於2019年時，即吸收時任陸軍第8軍團指揮部作戰處少校副處長向德恩。

桃園地檢署指調查局國家安全維護工作站長期蒐證，查到孔繁嘉2006年遭大陸情報單位以金錢利誘吸收發展組織，3度以免費招待越南旅遊等條件，企圖誘使同袍軍官，提供大陸情報單位接觸、吸收機會，幸好同袍未賣台，孔前後收賄約63萬元。

檢方認定孔違反國安法，涉犯貪汙治罪條例違背職務收受賄賂、為大陸地區公務機構發展組織未遂等罪嫌起訴，孔雖於偵查中坦承犯行，並繳回犯罪所得，符合減刑要件，但檢察官認為危害國安不宜輕縱，建請法院從重量刑。

桃園地院根據檢方起訴的內容，經孔繁嘉先後於調查局詢問、檢方偵訊及法院準備程序、審理時，均坦承不諱，並有相關證據可佐，認定他犯為大陸地區發展組織未遂罪。

孔繁嘉曾任軍聞社中校副主任，受國軍長期栽培，桃院認為明知效忠國家的重要性，卻違背職務收賄，敗壞官箴及軍人武德，危害軍譽和民心士氣，他以招待旅遊等方式欲吸收2名王姓現役或退役軍官為中國解放軍下轄的廈門市人民政府第四辦公室發展組織，幸未得逞，且行為前後長達十多年。孔又收受楊姓男子等人交付款項，先後獲取美金11萬7000元賄款及人民幣6萬元不法所得，背叛國家的舉止，嚴重危害國家安全。

一審考量孔繁嘉認罪、繳回犯罪所得，沒有前科、離婚而現擔任警衛，判他5年6月刑，犯罪所得美金11萬7000元、人民幣6萬元（約8500美元）等沒收。

檢察官與孔繁嘉不服一審判決，都提上訴，高院審理後，認為恐觸犯2罪，各處5年2月、2年6月徒刑，合併執行徒刑5年4月，並沒收不法所得。本案得上訴。

越南 國防部 解放軍

上一則

他幫女性友人開車 複製大門磁扣鑰匙 潛入屋內做不雅事

下一則

校長兒隨天賦放飛 建中生棄醫學音樂 學業魯蛇打工變股東

延伸閱讀

田州未成年人變性禁令 最高院拍板

田州未成年人變性禁令 最高院拍板
加州屋頂太陽能費用過高 最高院認同

加州屋頂太陽能費用過高 最高院認同
死刑定罪被高院推翻 吃過3頓「最後晚餐」的奧州死囚將3度受審

死刑定罪被高院推翻 吃過3頓「最後晚餐」的奧州死囚將3度受審
死囚智力障礙能否處死？阿拉巴馬州丟給聯邦高院裁決

死囚智力障礙能否處死？阿拉巴馬州丟給聯邦高院裁決

熱門新聞

因持有大陸定居證，遭廢除台灣身分的福建台籍教師張立齊， 情緒激動地下跪，表示「很想跟我阿嬤說，我現在有能力賺錢了，也算有點出息了，但爸媽卻已經看不到了」。（影片截圖）

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

2025-06-20 10:59
林芳郁（右）曾任三大醫學中心院長，終結台大紅包文化、催生緊急救護EMI體系、進行許多醫療革新。（本報資料照片）

名醫夫妻面對失智…他失蹤遊走譫妄 她最終接受現實

2025-06-19 02:26
林芳郁（右）和林靜芸（左）是國內知名的醫師夫妻檔。林芳郁退休後罹患失智症，林靜芸決定牽著他的手，寫書分享照顧經驗。本報資料照片

台心臟名醫林芳郁失智5年 整形名醫妻林靜芸寫「情」書

2025-06-18 16:35
士林地院。(本報系資料照)

不滿被性騷沒道歉...她朝健身教練吐口水 下場慘了

2025-06-21 11:52
五億高中生案今天民事判決婚姻無效，家屬委任律師（中）說不便表示意見。（記者黃仲裕／攝影）

台5億高中生案判婚姻無效 夏男入獄恐拿不到遺產

2025-06-18 09:04
下黨的木拱廊橋「鸞峰橋」，是古代建築藝術的結晶之一，目前正被大陸閩浙兩省合作申請登錄為聯合國世界物質文化遺產。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九深入福建山村 縣委書記當面說：壓力很大

2025-06-17 17:43

超人氣

更多 >
富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產
好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作

好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作
伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空

伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空
紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線

紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線
川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束

川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束