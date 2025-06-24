軍聞社前副主任孔繁嘉收紅錢賣台未遂 高院改判5年4月

孔繁嘉遭中共吸收在台發展組織，台灣高等法院判5年4月徒刑，沒收美金11萬7000元及台幣25萬780元。（示意圖／本報資料照片）

國防部 軍事新聞通訊社前中校副主任孔繁嘉遭中共吸收，在台發展組織，招待現役、退役軍官免費旅遊，提供對岸吸收軍官的機會但失敗，桃園地院依對於違背職務之行為收受賄賂罪判他5年6月徒刑，褫奪公權3年。檢察官與孔皆上訴，台灣高等法院今改判5年4月徒刑，沒收美金11萬7000元及台幣25萬780元（約8500美元）。

本案源於調查局國家安全維護工作站2022年2月破獲金門縣安全旅行社負責人邵維強，自2002年起協助中國大陸在台發展情報組織，吸收時任軍聞社編輯採訪組中校副主任孔繁嘉於軍中發展組織。邵另於2019年時，即吸收時任陸軍第8軍團指揮部作戰處少校副處長向德恩。

桃園地檢署指調查局國家安全維護工作站長期蒐證，查到孔繁嘉2006年遭大陸情報單位以金錢利誘吸收發展組織，3度以免費招待越南 旅遊等條件，企圖誘使同袍軍官，提供大陸情報單位接觸、吸收機會，幸好同袍未賣台，孔前後收賄約63萬元。

檢方認定孔違反國安法，涉犯貪汙治罪條例違背職務收受賄賂、為大陸地區公務機構發展組織未遂等罪嫌起訴，孔雖於偵查中坦承犯行，並繳回犯罪所得，符合減刑要件，但檢察官認為危害國安不宜輕縱，建請法院從重量刑。

桃園地院根據檢方起訴的內容，經孔繁嘉先後於調查局詢問、檢方偵訊及法院準備程序、審理時，均坦承不諱，並有相關證據可佐，認定他犯為大陸地區發展組織未遂罪。

孔繁嘉曾任軍聞社中校副主任，受國軍長期栽培，桃院認為明知效忠國家的重要性，卻違背職務收賄，敗壞官箴及軍人武德，危害軍譽和民心士氣，他以招待旅遊等方式欲吸收2名王姓現役或退役軍官為中國解放軍 下轄的廈門市人民政府第四辦公室發展組織，幸未得逞，且行為前後長達十多年。孔又收受楊姓男子等人交付款項，先後獲取美金11萬7000元賄款及人民幣6萬元不法所得，背叛國家的舉止，嚴重危害國家安全。

一審考量孔繁嘉認罪、繳回犯罪所得，沒有前科、離婚而現擔任警衛，判他5年6月刑，犯罪所得美金11萬7000元、人民幣6萬元（約8500美元）等沒收。

檢察官與孔繁嘉不服一審判決，都提上訴，高院審理後，認為恐觸犯2罪，各處5年2月、2年6月徒刑，合併執行徒刑5年4月，並沒收不法所得。本案得上訴。