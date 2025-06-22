分手忘不了嫁人的前女友 他跟監還暴打對方丈夫被判刑

高雄蘇姓男子和前女友分手後繼續糾纏，跟監還暴打對方丈夫被判刑八個月；圖為高雄高分院。（記者張議晨／攝影）

高雄蘇姓男子和前女友分手後繼續糾纏，先在前女友機車裝GPS追蹤器掌握行蹤，見前女友和林姓男子開房，拿大鎖砸壞對方計程車，女方結婚後，蘇男仍不罷手，丈夫找蘇男理論，反遭蘇男毒打，高雄高分院審理後，依跟騷法、傷害等罪判蘇男徒刑八月確定。

判決指出，蘇男和前女友交往三年，兩人2022年底時因個性不合分手，但蘇男忘不了前女友，偷偷在女方車上裝GPS追蹤器，經常盯梢掌握前女友行蹤，狂打電話或藉故找她，讓女方不堪其擾。

2023年10月間，蘇男發現前女友與林姓計程車司機前往摩鐵休息開房，醋意大發的蘇男上前攔下林男計程車，拿大鎖猛砸車子，直到前女友出面安撫蘇男才罷手，屢次被蘇男騷擾，逼得女方報警聲請保護令獲准。

事後前女友嫁為人妻，蘇男仍心有不甘，不顧前女友已組成家庭，仍持續騷擾對方，逼得前女友丈夫出面，結果反遭蘇男打得遍體鱗傷，夫妻兩人覺得蘇男已經失控，決定報警提告。

法院審理時，蘇男否認犯行，辯稱他在裝GPS的隔天就拆下，並沒有使用到，他只是要討公道，並不是要騷擾前任，也沒有打傷她老公。

法官則認為，蘇男裝設GPS在前女友車上，不論有無使用到就已構成犯罪，另依據女方證詞，女方早已無意和蘇男見面、聯繫，他卻仍持續撥打電話，甚至到女方上班地點留紙條，影響女方生活，已違反跟蹤騷擾防治法。

高雄地院一審依違反跟騷法、傷害等六罪，合併判蘇男九月有期徒刑，他不服上訴後，其中傷害部分從輕改判，其餘犯行駁回，合併執行刑改判八月，得易科罰金。