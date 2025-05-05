我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人力設備短缺 紐瓦克機場每日35航班遭取消

美國男子爬羅馬競技場遭刺穿脊椎 一度休克、送醫縫了80針

教練外遇女學員… 妻被爆「鼓勵3人行」告侵害配偶權輸了

記者袁志豪／台南5日電
台南一名射箭場教練與女學員外遇後，妻子傳訊鼓勵女學員開始「三人同行」關係，後來妻子提告主張配偶身分法益遭侵害遭駁回；示意圖。(本報資料照片)
台南一名射箭場教練與女學員外遇後，妻子傳訊鼓勵女學員開始「三人同行」關係，後來妻子提告主張配偶身分法益遭侵害遭駁回；示意圖。(本報資料照片)

台南一名射箭場教練與女學員發生婚外情後，妻子傳訊「對於妳的加入感到開心」，鼓勵女學員開始「三人同行」關係；等女學員與教練分手，妻子才提告主張配偶身分法益遭侵害，求償50萬元台幣(約1.6萬美元)。台南地院檢視相關訊息，認定妻子自始知情並同意判決駁回。

判決書指出，台南市一名射箭場教練與妻子結婚後，兩人共同經營射箭場，並育有一名未成年子女；一名射箭場女學員在2023年7月間成為員工，妻子卻發現丈夫與女學員相處情況曖昧，查看射箭場監視器，發現兩人有擁抱親密行為。妻子再透過雙方通訊軟體對話，得知丈夫與女學員已發生性行為。

妻子指出，因女學員與丈夫交往，導致她配偶權受到侵害，受有精神痛苦，依侵權行為法律關係，請求對方應給付50萬元台幣。

女學員承認曾與有婦之夫交往並發生性行為，但她是經妻子鼓吹、邀約，才同意開始「三人同行」關係；她主張妻子從一開始就知道並同意她與丈夫交往、約會及發生性關係，對方還稱「不認為妳破壞家庭」、「對於妳的加入感到開心」、「期望妳陪伴、滿足丈夫之性慾」。

台南地院認為，依據女學員提出她與妻子的通訊軟體LINE對話紀錄，妻子曾傳送「我記得我有跟你說過『很開心你能加入』之類的話，到現在還是沒變，是真的開心，沒有勉強」等訊息，日期都在她得知兩人發生性行為之後。

法院指出，妻子得知丈夫追求女學員後，主動說服女學員與丈夫交往，可證自始知情並同意；且女學員與有婦之夫交往後期，曾主動向妻子表示分手念頭，可徵未曾隱瞞她與施的感情狀態；至於妻子稱未真正同意女學員與丈夫交往，是基於壓力勉為容忍，去年1月她曾傳訊給丈夫：「我對於這兩週冷淡你的態度感到抱歉，另外，這七年來沒有認真經營跟你的性慾感情感到抱歉，是我不努力，是我選擇把孩子生下來，是我沒資格對三人關係感到不舒服，既然你調適好了，對我的態度也可有可無，那麼你開心就好，祝福你」。

法院認為，相關內容是表達對於「三人關係」感到不舒服，然傳送訊息後，對於三人相處模式並無任何改變具體作為，則由之前的對話，堪認女學員辯稱她與有婦之夫交往並發生性行為，妻子自始知悉並同意，則妻子相關主張，即無可採。

法院審酌，妻子既允諾女學員與丈夫交往，三人還因而一起同住，女學員持續有婦之夫發生性行為，則妻子以配偶身分法益受到侵害，請求對方賠償其所受非財產上損害，即屬無據，為無理由，應予駁回。

LINE

上一則

敲門無回應…保一警官腹痛急診 隔日同事發現陳屍寢室身亡

下一則

黑白集／台2032前不缺電 只是既髒又貴

延伸閱讀

藉北京醫界八卦蹭流量 中國社群平台嚴打相關言論

藉北京醫界八卦蹭流量 中國社群平台嚴打相關言論
射箭場教練外遇女學員 她挨告喊冤稱是妻子鼓勵3人行

射箭場教練外遇女學員 她挨告喊冤稱是妻子鼓勵3人行
男闖紅燈逃逸自撞亡 家屬控警「不當追車」求償百萬敗訴

男闖紅燈逃逸自撞亡 家屬控警「不當追車」求償百萬敗訴
貝克漢挺過外遇風暴 歡慶50歲大壽 愛妻送吻共舞太甜

貝克漢挺過外遇風暴 歡慶50歲大壽 愛妻送吻共舞太甜

熱門新聞

民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
台灣積極爭取對美談判關稅議題，值此關鍵時刻，台灣美國國會議員聯誼會會長王定宇具名邀請立委在本月28日到5月2日訪問華府，其中安排拜會美國國會和行政部門的行程，引發聯想。(記者張文馨／攝影)

台灣組談判隊赴美前 王定宇先邀立委訪華府

2025-04-08 08:55
圖為台灣外交部／聯合報系資料照片

台駐外公使嫖清潔工還說「黑人窮」詐領483美元交際費

2025-05-01 16:27
警方到場拉起封鎖線進行採證。記者黃子騰／翻攝

台女罹重度身障靠日籍前夫照顧 房東開門驚見兩人雙亡

2025-04-28 14:01
民眾黨主席黃國昌今天到宜蘭「人民要當家」全民問政宣講。記者戴永華／攝影

黃智賢形容朱立倫引清兵入關 黃國昌嗆：那人沒重要性

2025-04-27 13:41
「nerdwallet」指出，美國西岸旅客有許多直飛台灣的航空，而首都台北景點部分，除了有台北101外，還能輕易造訪附近的國家公園與溫泉。（本報資料照片）

台灣奪2025年全球最便宜旅遊國 美媒大讚4優點

2025-04-28 02:40

超人氣

更多 >
跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」

跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」
汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵

汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵
澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全
只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠

只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠
因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘

因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘