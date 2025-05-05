教練外遇女學員… 妻被爆「鼓勵3人行」告侵害配偶權輸了

台南一名射箭場教練與女學員外遇後，妻子傳訊鼓勵女學員開始「三人同行」關係，後來妻子提告主張配偶身分法益遭侵害遭駁回；示意圖。(本報資料照片)

台南一名射箭場教練與女學員發生婚外情後，妻子傳訊「對於妳的加入感到開心」，鼓勵女學員開始「三人同行」關係；等女學員與教練分手，妻子才提告主張配偶身分法益遭侵害，求償50萬元台幣(約1.6萬美元)。台南地院檢視相關訊息，認定妻子自始知情並同意判決駁回。

判決書指出，台南市一名射箭場教練與妻子結婚後，兩人共同經營射箭場，並育有一名未成年子女；一名射箭場女學員在2023年7月間成為員工，妻子卻發現丈夫與女學員相處情況曖昧，查看射箭場監視器，發現兩人有擁抱親密行為。妻子再透過雙方通訊軟體對話，得知丈夫與女學員已發生性行為。

妻子指出，因女學員與丈夫交往，導致她配偶權受到侵害，受有精神痛苦，依侵權行為法律關係，請求對方應給付50萬元台幣。

女學員承認曾與有婦之夫交往並發生性行為，但她是經妻子鼓吹、邀約，才同意開始「三人同行」關係；她主張妻子從一開始就知道並同意她與丈夫交往、約會及發生性關係，對方還稱「不認為妳破壞家庭」、「對於妳的加入感到開心」、「期望妳陪伴、滿足丈夫之性慾」。

台南地院認為，依據女學員提出她與妻子的通訊軟體LINE 對話紀錄，妻子曾傳送「我記得我有跟你說過『很開心你能加入』之類的話，到現在還是沒變，是真的開心，沒有勉強」等訊息，日期都在她得知兩人發生性行為之後。

法院指出，妻子得知丈夫追求女學員後，主動說服女學員與丈夫交往，可證自始知情並同意；且女學員與有婦之夫交往後期，曾主動向妻子表示分手念頭，可徵未曾隱瞞她與施的感情狀態；至於妻子稱未真正同意女學員與丈夫交往，是基於壓力勉為容忍，去年1月她曾傳訊給丈夫：「我對於這兩週冷淡你的態度感到抱歉，另外，這七年來沒有認真經營跟你的性慾感情感到抱歉，是我不努力，是我選擇把孩子生下來，是我沒資格對三人關係感到不舒服，既然你調適好了，對我的態度也可有可無，那麼你開心就好，祝福你」。

法院認為，相關內容是表達對於「三人關係」感到不舒服，然傳送訊息後，對於三人相處模式並無任何改變具體作為，則由之前的對話，堪認女學員辯稱她與有婦之夫交往並發生性行為，妻子自始知悉並同意，則妻子相關主張，即無可採。

法院審酌，妻子既允諾女學員與丈夫交往，三人還因而一起同住，女學員持續有婦之夫發生性行為，則妻子以配偶身分法益受到侵害，請求對方賠償其所受非財產上損害，即屬無據，為無理由，應予駁回。