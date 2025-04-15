物理治療師被女患者控摸奶 他喊冤法官採信：符合醫療行為

高雄地院外觀。(記者張議晨／攝影)

高雄許姓物理治療師在幫一名女病患診療時，被控伸手撫摸女方乳頭及胸部，事後被女方提告猥褻，高雄地院審理時，許男喊冤，稱他只有碰觸胸大肌，並無女方指控意圖，法官認為，因現場監視器未拍到，欠缺補強證據，許男做法應符合醫療行為，判他無罪。

判決指出，女方前年8月車禍引發手部、脊椎不適，他前往許男任職的診所求診，被醫生安排接受復健，許男依據醫囑，在診療室內為女方按摩。

女方指控許男趁無人在場時，先要求她平躺，後又未經同意將手伸入內衣內，撫摸及觸碰她的乳頭。

事後女方將經過告訴閨密「我好像被性騷擾 」，還一度求診諮商師「每天都無數次想死」、「為什麼是我？我好怕會活不到他被判刑的一天」，隨後在閨密陪同下報案，對許男提告猥褻，許也被檢方依法提起公訴。

法院審理時，許男喊冤，稱他只有碰觸胸大肌，並無女方指控猥褻意圖。法官另傳診所醫師作證，確認女方除手部受傷外，還有頸椎韌帶扭傷，受治療項目包含頸椎韌帶扭傷，而非僅有手指大拇指肌腱及前臂。

另外，醫師也稱，肩頸的治療除了頸椎外，包括胸大肌、胸小肌都是常見的治療部位，因女方有些駝背，胸部較為豐滿，依據診斷結果，判斷應是罹患上交叉症候群，治療部位包含胸大肌、胸小肌。

法官認為，依據醫學文件記載，女方當時診斷病症有胸大肌緊繃情形，而治療胸大肌緊繃，需針對副乳、腋下與乳房邊緣的前外側按摩治療，許男稱女方需放鬆胸大肌、胸小肌而碰觸女方胸部，應可採信。

因現場監視器角度並未拍到女方所指控一事，加上女方在警方、檢方證述不一，欠缺補強證據，認定許男證據不足，判決無罪。