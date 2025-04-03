我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

說好比照他國關稅？川普關稅公式「掛羊頭賣狗肉」

美財長甩鍋 說股市大跌和川普政策無關

火警奪妻女2命 夫供稱討錢遭拒被罵「沒用」憤而縱火

記者王長鼎／新北3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
新北市黃姓男子2日涉嫌在家縱火，妻子及女兒被燒成焦屍，警方帶回黃男調查，預計3日依公共危險罪移送。(記者王長鼎／翻攝)
新北市黃姓男子2日涉嫌在家縱火，妻子及女兒被燒成焦屍，警方帶回黃男調查，預計3日依公共危險罪移送。(記者王長鼎／翻攝)

新北市黃姓男子昨涉嫌在家點燃雜物起火後逃離，引發大火，妻子及女兒逃生不及被燒成焦屍。警方帶回在附近徘徊的黃男調查，他稱向妻子討錢不成放火，警方從他身上採證送驗，停止夜間詢問，預計今依公共危險罪移送，持續與消防局鑑識釐清起火原因。

警方調查，無業59歲黃姓男子情緒狀態不穩，與妻子58歲張姓婦人及25歲黃姓女兒，同住新北鶯歌區某連棟3層樓公寓；昨中午12時許發生火警，2樓有大量火煙竄出，消防隊出動44輛各式消防車及116人前往搶救。

消防人員進入火場搜救，在2樓往3樓的樓梯間發現張婦及黃女已成焦屍，研判兩人想衝下樓逃生，因火煙太猛烈，昏倒在樓梯間喪命。消防隊1個多小時撲滅火勢，檢視燃燒面積100多平方公尺。

警方調閱公寓周邊監視器，發現火警發生前黃男早一步從起火戶獨自離開，懷疑涉有重嫌，隨後發現他在附近徘徊，帶返派出所依公共危險罪偵辦。

面對警方詢問，起初黃男沉默或傻笑不答，員警發現他手部輕微灼傷，且外套有火燒痕跡，進一步追問，他才氣憤說「就是跟她討錢不給才生氣放火」，稱案發前上樓向妻子索討數百元台幣想買東西被拒，還被罵「沒路用的人」，又不讓他吃飯，他返回2樓房間用打火機點燃塑膠等雜物洩憤，沒想到火勢一發不可收拾，他見房間起火就關門下樓離開。

黃男的胞兄住附近，車程不到三分鐘，接獲警方通知趕抵，稱黃男與妻女同住，兒子就讀大學四年級，平日不住在家裡，黃男平常沒有異狀，且挺怕妻子，與鄰居相處愉快，他認為不太可能會縱火，希望警方查清楚。

新北消防局火災調查人員及警方鑑識人員昨到場勘查，警方也從黃男外套及身上採證，鑑識釐清起火原因，停止夜間詢問。

上一則

王鴻薇：盛礎纓涉共諜案20萬交保 為護航更大尾？

下一則

台灣8成兒少黏螢幕 國中迷IG 國小滑抖音 逾8成運動量不足

延伸閱讀

羅斯密華婦縱火燒鄰居 持刀對峙遭警擊斃

羅斯密華婦縱火燒鄰居 持刀對峙遭警擊斃
華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場
縱火槍擊特斯拉 賭城亞裔男被逮 FBI調查多起破壞事件

縱火槍擊特斯拉 賭城亞裔男被逮 FBI調查多起破壞事件
馬航班機偵測火警降落吉隆坡機場 乘客機組員平安撤離

馬航班機偵測火警降落吉隆坡機場 乘客機組員平安撤離

熱門新聞

台灣總統賴清德（中）21日在松山機場視導駐守的海軍陸戰隊陸戰六六旅衛戍第二戰鬥隊，與官兵合影。路透

龍應台投書紐時：台灣的時間不多了

2025-04-01 11:43
士林地方法院。(記者李隆揆／攝影)

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

2025-03-26 03:46
「大阪燒披薩」再回歸。(記者黃筱晴／攝影)

不是愚人節玩笑 台灣好市多全球獨賣2款台、日式小吃

2025-04-01 01:43
小微哭訴她只是想幫忙分擔家計，「我沒有危害台灣，我也沒有恐嚇台灣」。(取自西瓜視頻)

將被強制出境 中配小微痛哭遭霸凌：我沒有危害恐嚇台灣

2025-03-31 20:14
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
北一女教師區桂芝出面受訪。(記者林佳彣／攝影)

「堂堂正正的中國人」 區桂芝親上火線：那我統戰對岸可否？

2025-03-26 23:38

超人氣

更多 >
好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃

好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃
川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…
完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少
亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權

亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權
早被遺忘的「殭屍房貸」復活 屋主很困擾

早被遺忘的「殭屍房貸」復活 屋主很困擾