新聞評論／政商司法權貴集團不停圍事 奢談什麼公義？

連一鮑魚前負責人鍾文智失聯。(本報資料照片)

已故巴黎銀行經理諸慶恩含冤22年，司法破例為他平冤翻案；在此之際，傳出與民進黨 民代關係匪淺的「連一鮑魚」前負責人鍾文智，在判刑30年5月定讞後，卻因電子監控不當解除而成功「落跑」。一方是無權無勢的小民，含冤送命；一方是政商通吃的權貴，逍遙法外。兩案暗藏的種種司法醜惡不除，司法高層豈還有顏面自詡「公義使邦國高舉」？

諸慶恩30多歲即在外商銀行擔任經理，與同窗的妻子育有兩幼女。當年前程似錦、家庭美滿的他，因認真追債捲入富商翁茂鍾積欠銀行債務案，悲慘淪為「富商司法權貴集團」的代罪羔羊。他在二審改判有罪後冤死，而那些為惡者並未因他亡故而手軟，持續對其妻小進行司法追殺，要求賠償五億元損失。

翁茂鍾與司法界的勾串，從他介入「石木欽案」等種種醜聞所寫下的廿多本「百官行述」筆記，揭露與法官、檢察官等的複雜關係網，讓全體司法人員徹底蒙羞。尤其，這個「富商司法權貴集團」還聯手導演操控司法以求脫罪的醜戲，導致諸慶恩冤死。時隔廿多年，司法僅還給諸慶恩遲到的真相，但對於他一家受到的傷害，又豈能彌補於萬一？

令人憤怒的是，在高層讚嘆司法為諸慶恩翻案是「開創司法先例與奇蹟」時，他們卻不曾對不肖司法官玩弄司法惡整平民的惡行說過一聲道歉。對於該案「不察」乃至「配合」的司法人員，司法並未高舉正義之劍，對假藉權勢助紂為虐的人給予應有的處罰。

正因舊惡未除，也難怪在當前政治氛圍及體制下，依舊持續上演一幕幕司法雙標的亂象。例如，大罷免的「死亡連署」，是藍綠陣營都有的硬衝連署量而衍生的問題。但目前的情況是，凡被告是藍營的全都「小案大辦」，凡是綠營就視而不見。事實上，從罷韓、罷樑到如今罷藍委，都傳出有死亡連署，卻未見檢方以相同標準偵辦。

再看，司法於偵辦國民黨台南市黨部死亡連署案、花蓮縣府人員的查連署書案，都運用了疑似「押人取供」的老套路。對此套路深有體會的民眾黨前主席柯文哲 憤而泣訴，他不僅因遭羈押而無法陪伴臨終老父，檢方還違反偵查不公開配合媒體爆料，「一輩子的痛我要怎樣原諒」！相對於鍾文智遭不當解除電子監控而落跑，柯文哲血尿仍一再延押，當然是雙標。

直言之，除了諸慶恩案暴露的「富商司法權貴集團」，更可能存在「政治司法權貴集團」。去年底，涉嫌掏空公司資產逾十億，且因光電弊案索賄逾億遭通緝的前台鹽董事長陳啓昱，竟可從容潛逃達24天，該串證的恐怕早串證了。

更離譜的是，就在柯文哲案、陳啓昱案凸顯司法境遇不一之際，立委黃國昌 曾連連示警，指出鍾文智有棄保潛逃紀錄，竟還有民進黨立委透過修法企圖為他脫罪。在高等法院審理期間，還發生法官被施壓要求自行迴避，只因為「鍾文智不喜歡該法官」，最後仍讓鍾文智潛逃得逞。事態至此，司法顏面蕩然無存。

再看，鍾文智利用「加重保換免電子監控」的司法漏洞成功潛逃，證明「有錢人就是有特權」的事實。司法院雖坦承違失，但輕輕一句「對合議庭違反程序深感遺憾」，如何挽回被踐踏的正義？

諸慶恩的世紀冤案宣判無罪，只是台灣司法掛出的一塊遮羞布；但鍾文智潛逃，又把這塊布偷走了。司法如果不能深刻地自省究責，拋開政治表功或利益糾葛秉公辦案，讓政商司法權貴集團絕跡，如何能無愧說出「公義使邦國高舉」？