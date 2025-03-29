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詐騙臺雅董座45億元 女主謀前夫羈押

記者張宏業、蕭雅娟／台北29日電
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臺雅詐騙案女主謀羅佩雯前夫謝宗翰涉洗錢遭羈押。(記者張宏業／攝影)
臺雅詐騙案女主謀羅佩雯前夫謝宗翰涉洗錢遭羈押。(記者張宏業／攝影)

調查局偵辦已故臺雅集團董座沈裕雄遭詐騙45億元(台幣，以下同，約1.3億美元)案，清查金流發現第三名詐欺共犯楊國隆涉洗錢5億元，女主謀羅佩雯前夫謝宗翰也疑似藉由假離婚分割財產，新北市調查處前天搜索約談楊國隆與謝宗翰共七人，台北地檢署向法院聲押禁見楊男與謝男，法院裁定謝男羈押，楊男限制住居，檢方將研議是否抗告。

檢調另查出，羅佩雯將部分資金匯給在台中開設高檔火鍋店的哥嫂，因羅佩雯胞兄羅文傑、嫂嫂詹依苓前晚夜停詢問，昨天才移送北檢，檢方訊後命羅男50萬元、詹女20萬元交保。

羅佩雯兄嫂在台中經營的「沐明鍋物」，位於七期重劃區高檔大廈27樓，資本額高達1億2000萬元，店裡裝潢高級，標榜「吃頂級和牛俯瞰七期夜景」，被譽為「火鍋界勞斯萊斯」，2021年開幕時，如要預訂包廂，還得先花50萬成為VIP，因羅文傑還開設菓子店，檢方將釐清火鍋店、菓子店資金是否與沈裕雄被詐有關。

檢調清查，羅佩雯也曾匯款5000萬元給前夫謝宗翰，部分款項疑匯往海外藏匿，由於謝男有開設貿易公司，檢調將清查謝男是否利用公司將贓款洗至境外；檢方研判兩人可能假離婚「保全資產」，謝男是全案關鍵角色，除聲請羈押禁見，也限制其出境，以防法院裁定交保後潛逃出境。

據調查，羅佩雯在某次餐會上結識楊國隆，發現楊男手腕靈活，將楊男介紹給「餐酒大亨」鄭淳駿，三人聯手以投資機票移民業務詐騙沈裕雄，楊男同樣以相同手法詐騙其他被害人。

檢調追查，羅佩雯年輕在旅行社工作，曾以「買機票賺差價」欺騙親友判刑入獄。羅女假釋出獄後，2019年透過鄭淳駿引薦認識沈裕雄，佯稱手上有頂級客戶的機票購票需求，可獲得航空公司高額回饋金，藉由「買機票賺差價」騙沈男投資。

專案小組追查羅佩雯與鄭淳駿金流，發現兩人與楊國隆有密集且鉅額資金往來，三人是彼此認識並有高度互信的好友。檢調近日提訊鄭淳駿與羅佩雯出庭，兩人對被控詐欺、洗錢矢口否認犯行。

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