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宜蘭警涉性侵學妹拍裸照 遭控5罪嫌收押禁見

記者戴永華／台北21日電
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宜蘭縣某派出所歐姓男員警涉嫌性侵女警案，風暴擴大，宜蘭地檢署查出被害的女警還疑似被拍下裸照，但歐男仍然否認性侵，檢察官以涉案情節重大，有逃亡、滅證及串供之虞，昨晚向宜蘭地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢方指控，男警涉犯傷害、妨害性自主、強制性交、妨害秘密、恐嚇五項罪嫌。由於案情嚴重，宜蘭縣警局昨天下午火速開考績會將男警停職。

27歲歐姓男員警涉嫌暴力毆打及性侵才從警校畢業的女警，事件爆發掀起軒然大波，縣警局前天強調「警紀警辦」，將男警調職處分，女警也被調離原單位；但檢察官高度重視男警涉嫌性侵犯罪等細節，昨主動介入指揮偵辦。

據了解，男警除被控暴力性侵，還疑似拍下女警裸照，事後並恐嚇對方。偵訊過程中他矢口否認性侵，辯稱因為喝醉酒，忘記事發過程，且當天女方也未阻止他進入租屋處；但女警指控歷歷，並提供驗傷證明。

警方調查發現，17日晚間兩人與派出所同事聚餐，男警不滿女方態度，女警離席時也跟著離開，在女方租屋處向對方求歡遭拒，涉嫌以暴力強迫女方就範。

派出所同事說，兩人在同派出所服務，被害女警去年才到職，歐姓男警平時很關心學妹，雙方互動比一般同事親密，但男警已有女友，女警也另有愛慕者，兩人並未交往。

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