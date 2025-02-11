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分屍案兇嫌重回現場…圍觀民眾痛罵 母遇害兒淚求「判死」

台灣新聞組／高雄11日電
檢警屋內蒐證耗時約5個半小時，查扣到大量證物。(記者張議晨／攝影)
檢警屋內蒐證耗時約5個半小時，查扣到大量證物。(記者張議晨／攝影)

高雄連續殺人分屍案，檢警目前找到兩名婦人屍塊確定遇害，昨天首度提訊72歲嫌犯張介宗，重回「分屍公寓」蒐證；據了解，張嫌仍不認罪，警方以吸塵器擴大採集微物跡證，並動用「內視鏡」採集屋內水管殘留組織送驗，帶走4大箱、2小袋證物。

昨天現場擠滿圍觀群眾，有民眾見張嫌現身痛罵「夭壽骨（台語，為詛咒人短命的意思）」，趙林婦人兒子也聞訊趕至，試圖在張被押解上車時教訓張嫌，他泣訴盼警方能將張繩之於法，「讓司法判死」。警察局長林炎田也到場，他說，昨天並未問訊，僅針對證據再釐清，搜索時有犯嫌在場，才合乎法律程序。

張介宗被懷疑從去年11月至今年2月間，陸續殺害兄嫂和張姓、趙林姓老婦並分屍，屍塊棄屍在前鎮運河五號船渠處，警方從本月6日展開打撈，5天共撈到22塊屍塊，除一塊胸部組織確定為張姓婦人外，其餘多為趙林姓婦人，張嫌兄嫂下落不明。

張姓兇嫌不但殘忍殺害張姓與林姓婦人，似乎連自己的大嫂都沒放過。張嫌目前居住房子為父母所留，他入獄時，房子為哥哥繼承，去年5月哥哥去世後，大嫂把這房子供張居住。張嫌以前曾向朋友抱怨「嫂子一直跟我要房子」，但某天他突然向公園友人透露：「我大嫂以後不會跟我要房子了」，檢警懷疑他的大嫂已經被殺害。

鄰居昨天透露，過年期間，張嫌家半夜一直傳出剁菜的聲音；而過年期間張嫌不斷從家中清出大量垃圾，並且傳出濃濃惡臭味，鄰居曾好奇問，他都是不發一語離開。而堆積垃圾的地方，也不時傳出異味，如今想來令人毛骨悚然。

警方5日逮捕張介宗後，在他屋內驗出3名婦人血跡，經查婦人均是到他家後失聯，但他矢口否認涉案。

張收押禁見後，昨天首度被從看守所提出，帶到犯案現場，高雄地檢署派主任檢察官謝長夏率檢察官廖期弘、尤彥傑前往；據了解，檢警祭出「心理戰」，刻意將張隔離在房間，隨蒐證過程夾雜機器、快門聲等雜音，讓他感受孤立及壓力，不過張仍未動搖。

蒐證耗時約5個半小時，除依據血跡位置重建張介宗與被害人相對位置外，重點放在浴室、廚房等排水孔附近。管道內動用類似外科手術用的內視鏡，確認有疑似人體組織後再以夾具採證。另以吸塵器搜集屋內未採集到的微物跡證，以毛髮、皮屑等細微人體組織為主。共帶走4大箱、2小袋證物。

另檢警搜出的「死亡筆記」中寫著第4名婦人姓曾，倖存未遇害，她與2名死者年紀相仿，3人都會出現在左營萬年縣公園及三民公園，據了解，曾婦稱認識兩名遇害婦人，但並不認識張，不解為何寫上她名字。

高雄連續殺人分屍案嫌犯張介宗（中）10日被借提重回現場。(記者張議晨／攝影)
高雄連續殺人分屍案嫌犯張介宗（中）10日被借提重回現場。(記者張議晨／攝影)

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