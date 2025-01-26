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貝里斯貨船擱淺金門 船長落海送醫不治

記者蔡家蓁／金門26日電
一艘貝里斯籍貨船「WEISEN8號」化學品船24日深夜23時20分，在北竿三連嶼外海擱淺，海巡隊獲報後前往戒護救援。(圖／海巡署第十一巡防區指揮部提供)
一艘貝里斯籍貨船「WEISEN8號」化學品船24日深夜23時20分，在北竿三連嶼外海擱淺，海巡隊獲報後前往戒護救援。(圖／海巡署第十一巡防區指揮部提供)

一艘貝里斯籍貨船「WEISEN8號」化學品船前天深夜在北竿三連嶼外海疑似觸礁擱淺，船體破損進水，情況緊急，所幸船上尚未載貨，且暫無油汙外洩危機。海巡隊獲報後前往戒護救援，船上8人有7名船員獲救，印尼籍船長落水，急救後仍不治。

海巡署第十一巡防區指揮部表示，前天深夜11時20分左右，「WEISEN8號」發生觸礁擱淺事故，接獲報案後，迅速啟動應變機制，但船隻觸礁船體破損進水，隨時可能沉沒，情況極為緊急。

事發地點位在淺礁區，海域海象惡劣，夜間能見度低，救援難度非常高，海巡署增派PP-10072、PP-3586、PP-3522及CP-1052巡防艇火速趕往現場，配合空中偵察機聯手海空救援，直到今天凌晨3時才成功救出7名船員，但船長因失足落海，巡防艇救起後送往醫院急救仍宣告不治。

第十一巡防區指揮部表示，「WEISEN8號」化學品船在大陸維修後，準備前往印尼雅加達，當時該船處於空載狀態，未載貨物，但船上有40噸柴油和300公升滑油，事故發生後，航港局北部航務中心立即啟動應變機制，並與海洋保育署、連江縣環保資源局等相關單位密切聯繫，持續監控船體狀況，確保沒有油料外洩。為防患未然，相關單位已啟動環境監控。

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