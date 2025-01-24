台5億高中生案定讞 法官認定夏男假結婚判1年半

台中市夏姓男子（左）涉偽造文書與賴姓高中生假結婚，判刑1年6月確定。（本報資料照片）

台中市夏姓男子得知身價5億（台幣，下同，約1530萬美元）賴姓高中生繼承祖父（血緣生父）30筆土地，兩年前與賴辦理結婚登記後賴墜樓身亡，夏被訴偽造文書；夏始終否認犯罪，一審被判刑一年六月，台中高分院認定夏圖個人私利，利用話術邀賴假結婚，昨駁回上訴定讞。

本案社會矚目，台中地檢署啟動防逃機制，禁止夏男出海、出國，昨由警方至夏男住所送執行傳票 ，農曆年後將發監，如有逃匿情事，依法拘提、通緝。

夏始終否認犯罪，審理時稱「難道有繼承權判有罪，才是正義嗎」；律師也主張，檢方以推論、臆測，認定假結婚，一審量刑過重，請求改判。

檢方認為，結婚登記基於真誠意願，有感情交流、共同生活前提，法律才會賦予財產、繼承關係；夏與賴生認識四個月，未單獨外出、親密往來，夏男辯稱有意與賴共同生活，違背經驗法則。

合議庭綜合全案事證，認定夏男圖個人私利，利用賴生涉世未深、相信夏男可以解決家屬爭產問題等人性弱點，使用話術邀賴生假結婚，在此案處於主導地位，惡性高，法治觀念偏差。

夏男辦理結婚背後行為，牽涉賴生名下繼承龐大財產利益，犯罪手段悖離人民道德感情，嚴重侵害、濫用民法婚姻登記制度，犯罪情節重大，一審量刑、認事用法妥適，夏上訴無理由。

賴母委任律師許哲維說，賴生案發後遺體冰存在殯儀館逾650天，賴母有意農曆年後擇期辦理火化，也感謝法官明察秋毫。

此案審理期間，夏男律師以夏另涉殺人罪偵查中，向合議庭申請停止審判，合議庭認為賴死亡案不在偽造文書案審理範圍，不符合刑事訴訟 法停審規定。

另外，賴母律師許哲維說，賴生墜樓死亡後，牽涉賴母與其他親友繼承問題，賴母聲請賴生與夏男婚姻無效之訴，仍在台中地院審理；另外夏姓父子在賴父生前保管的30筆土地權狀，迄今未歸還，侵占告訴也在檢方調查中。

律師王彥說，雖然民事與刑事案件是獨立審理，不過若二人結婚登記被認定是偽造文書，「對民事婚姻無效之訴的審理，十分有利」。

不過賴母原是大陸籍，結婚來台後依親 居留，放棄大陸籍，丈夫過世後，賴母改以依親兒子賴生在台定居，但因賴生生父是賴家阿公，被法院認定為非婚生子，賴母喪失兩岸人民關係條例中合法在台居留的理由，賴母目前是台灣籍、大陸籍或無國籍仍未定。

許哲維說，前年5月已向移民署提出陳情，希望能恢復台灣籍，迄今未獲得回應；賴母若被認定大陸籍，繼承台灣人遺產僅能繼承200萬元，其餘部分由賴生其他親友繼承。