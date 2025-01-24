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打工陷阱多 台灣人出國淪「豬仔」去年人數增

記者李奕昕／台北24日電

賴清德總統日前出席警政署署務會報，關心台灣民眾被騙赴緬甸、柬埔寨問題，點名內政部長劉世芳、警政署長張榮興「務必提出對策」；警政署等機關昨大陣仗在刑事局開記者會，提醒出國打工陷阱；被害的火舞表演者謝岳鵬現身說法，指受到非常不人道折磨。

刑事局統計，台灣民眾赴海外從事詐騙或博弈，遭拘禁、毆打或層層轉賣，2022年「柬埔寨之亂」為高峰，共受理692件，以柬埔寨為主，前年降至92件，去年回升至215件，其中約九成是緬甸，其餘有柬國、寮國或入境泰國後不知去向。

刑事局分析，「柬埔寨之亂」經當地政府掃蕩，詐騙集團據點轉至緬甸，透過網路「偏門社團」誘使出國，謊稱招待旅遊、外派出差、代辦貸款、協助開戶，或代購黃金、佛牌、精品等高價物品，也有部分被害人欠債被逼出國還債，淪為「豬仔」。

官警說，緬甸政府勢力無法進入詐騙園區，被害人家屬多透過民間救援組織協助，交付約2萬美元贖人，因欠缺官方管道救援，避免受害最佳方式就是「不要去」。

刑事局提醒，赴海外工作，應詳查求職廣告及公司資訊，勿輕信「高薪」、「工作輕鬆」、「無需工作經驗」、「包吃包住」等利誘話術。

謝岳鵬上月被騙至泰國轉往緬甸詐騙園區，本月獲釋。他說，待20天度日如年，手機被收走無法聯絡外界，近4分之3時間被限制人身自由。 他說，進去第一天被連關5天，放出後強迫學習「人設」、虛擬貨幣等詐騙守則，他對外求救及蒐集情報被發現，關到園區外軍事監獄受非常不人道折磨，上衣被脫銬在戶外1天曬6小時，被用棍棒毆打，「做出一些我不願意做的動作」，一天只吃一餐，現在身上還有傷疤。

緬甸 泰國 虛擬貨幣

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