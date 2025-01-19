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走私市價逾億海洛因 泰男出關前被逮求刑15年

記者陳恩惠、曾健祐／綜合19日電
47歲泰國男子賽旺柴（SAEWANG CHAI）攜帶重11公斤多的海洛因毒品赴台，一落地就遭逮，桃園地檢署依運輸一級毒品將他起訴，並具體求刑15年。(記者陳恩惠／翻攝)
47歲泰國男子賽旺柴（SAEWANG CHAI）攜帶重11公斤多的海洛因毒品赴台，一落地就遭逮，桃園地檢署依運輸一級毒品將他起訴，並具體求刑15年。(記者陳恩惠／翻攝)

泰國男子賽旺柴（譯音）去年10月來台觀光，入關查驗卻被發現行李箱內有布織品包裹，裡面夾藏30塊高純度「雙獅地球牌」海洛因磚，黑市價估計上億元台幣；賽男自稱長年住法國，因染吸毒惡習開銷大，為了百萬泰銖酬勞鋌而走險，桃園地檢署近日依運輸毒品罪將他起訴，求刑15年。

起訴指出，賽旺柴（47歲）喜愛到處旅行，長年旅居法國，2024年間返泰，因常與販毒圈人士接觸，遭國際運毒集團相中，同年10月雙方相約商討跨國運毒計畫，賽男考量生活開銷大，同意以100萬泰銖（約95萬元台幣、2.8萬美元）代價，幫忙運送海洛因來台，觀光機票食宿等費用也由毒販包辦。

賽旺柴供稱，去年10月4日出發前一天，他依指示前往泰國曼谷「英格南飯店」等候，與一名不知真實姓名男子接頭，該男子另派某人將夾藏海洛因磚30塊（毛重11餘公斤）的行李箱及機票交給他，他隔天先將行李箱託運，下午抵達桃園國際機場。

賽男領完行李欲出關時，遭航警局及關務署察覺有異，將他攔下查驗行李，打開發現內裝許多布織品的小包包，摸了發現有塊狀物，割開後開發現竟是江湖上頗有口碑的「雙獅地球牌」海洛因磚，粗估市價台幣1億1000萬元(約334.1萬美元)，檢察官為追查上游，向法院聲押禁見獲准。

起訴指出，賽旺柴明知海洛因是一級毒品，若在境內流通將殘害台灣人健康，敗壞社會風氣，僅為圖一己私利，非法運輸11公斤海洛因入境，所幸這批毒品未流入市面，否則對治安有重大惡害。

另外，周姓男子製造販賣含有二、第三級毒品的電子煙油，並與黃姓友人、陸軍第4地區支援指揮部當職業軍人的劉姓同學合作，販毒獲利台幣362萬元(約10.9萬美元)，劉男還炫耀自己是「軍中毒梟」，行徑離譜，法院近日依毒品罪判處3人3年6月至9年不等徒刑。

毒品 觀光 泰國

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