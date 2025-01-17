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職評良好…擦撞要女大生做愛換和解 檢察官被免職

記者王宏舜、王聖藜、蕭雅娟／台北17日電
檢察官陳立儒（右）與女大生發生行車糾紛，卻說出可用「做愛」、「開房間」抵付賠償金等話語，二審遭判免除檢察官職務，轉任新北地檢署檢察事務官確定。（本報資料照片）
檢察官陳立儒（右）與女大生發生行車糾紛，卻說出可用「做愛」、「開房間」抵付賠償金等話語，二審遭判免除檢察官職務，轉任新北地檢署檢察事務官確定。（本報資料照片）

台北地檢署檢察官陳立儒與女大學生發生車禍，討論和解時提議「做愛」、「開房間」抵付賠償，被移送懲戒法院。職務法庭一審以雙方和解、捐款公益、職務評定良好，判罰俸三個月，但二審批他「乘機欺凌弱勢」，昨判免除檢察官職務，轉任新北地檢署檢察事務官。

陳立儒表示「只能尊重」，對是否轉事務官說「讓我沉澱一下」。陳前年5月21日在台北市騎腳踏車與騎機車的女大生擦撞，多次說「妳如果願意跟我做愛，妳就不用給我錢」，被監察院、法務部分別移送懲戒法院職務法庭。

職務法庭一審認為，女大生當時已成年，但陳言詞悖離檢察官應謹言慎行的倫理規範要求，損害人民對司法信賴。陳任檢察官十多年，處理包括車禍、肇逃等刑案偵辦，職務法庭認為他對處理交通事故應有的和平理性態度，應知之甚詳，卻在自己發生交通糾紛後借端生事，易使社會大眾質疑檢察官連基本公民素養都沒有。

一審考量陳與女大生素不相識，性騷屬一次性、偶發性，且沒表明身分、濫用職位名器，最後也說「就這樣結束就好，相信我，沒事」，還知自行中止，判罰款，數額為現職月俸給總額三個月。

陳與法務部上訴，二審認為他「乘機欺凌弱勢」，發現女生身上只有300元台幣（約9.1美元）、戶頭存款只有11元台幣，要求陪睡抵償，言詞性騷嚴重程度，已嚴重減損檢察官職位榮譽及尊嚴。

法務部代理人、主任檢察官江貞諭曾說「我不想讓別人認為我也是這樣的檢察官，我不想讓別人認為檢察官講這樣的話是可以的。」。二審認為，顯見大家對檢察官有高於一般公務員期待與要求，改判免除檢察官職務，轉任新北地檢署檢察事務官確定。

陳立儒因行為失檢遭「拔掉」檢察官職務，並不是檢察界的首例，前花蓮地檢署檢察官林俊佑曾率警察闖幼兒園處理女兒遭霸凌風波，林也因此判決丟官，法務部准林「降調」檢察事務官，不過，林後來轉任執業律師。

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