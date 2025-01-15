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台肥轉投資虧101萬美元 前立院副院長鍾榮吉判刑5年

記者王聖藜／台北15日電
台肥前董事長、前立法院副院長鍾榮吉。(本報資料照片)
台肥前董事長、前立法院副院長鍾榮吉。(本報資料照片)

台灣肥料公司2013年轉投資赴大陸設廠，造成101萬美元的損失，時任台肥董事長的立法院前副院長鍾榮吉、台肥副總經理周偉馨、投資處長劉奕鐘被訴違反證券交易法特別背信罪。台北地方法院昨判鍾5年、周4年徒刑，劉判1年9月、緩刑3年。

2013年台肥與晉群公司成立旭昌化學公司，預計在大陸昆山設立電子級化學品廠，握有51%股權的台肥無法掌握旭昌經營權，旭昌後來損失約5000萬美元的15億股本，由台肥擔保向銀行申貸1000萬美元。

檢方指控，台肥2014至2016年個體財務報告暨會計師查核報告、個體綜合損益表、個體現金流量表顯示，2014、2015年度台肥營運良好，但代償轉投資造成2016年業績下滑，決策人行為造成台肥重大損害。

檢方調查，鍾榮吉等人明知不得違反「資金貸與及背書保證作業程序」，卻仍提出依照股東持股比例的背書保證，投資處後來做成「原則上依照股東持股比例背書保證」結論，將會議紀錄上呈鍾榮吉簽核，由董事會決議。

檢方認為，鍾榮吉明知董事長僅能就背書保證限額5%內先行決行，卻在2011年12月27日的董事會提出旭昌開曼公司向銀行融資1000萬美元案，再提議採台肥與晉群連帶保證方式，導致董事會誤信適法性加以處理。

法院認為，鍾榮吉主掌台肥公司重大決策，罔顧公司權益，考量鍾榮吉與周偉馨否認犯行，劉奕鐘坦承有悔意，依法將3人判刑，全案可上訴。

投資 融資 證券

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