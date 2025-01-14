移工怕解雇遣返 生完孩子失聯 棄嬰誰來安置

台灣關愛基金會附設關愛之子家園，位在北市文山的據點有百餘名移工之子，其中八成的父母是失聯移工。（記者曾學仁／攝影）

已故知名藝人龍劭華是棄養兒，50歲才透過節目找到生母；母子倆半世紀沒相處，形同陌生人。台幣上億身價的網紅「蹦闆」也是棄嬰，4歲被領養，自覺養母生下女兒後就出現差別對待，15歲離家自力更生。

如今棄嬰在台灣已很罕見，取而代之的是移工生下小孩搞失聯的「類棄嬰」，有些逃逸移工還將孩子帶在身邊，過著不見天日的躲藏日子，政府若無法對症下藥，恐成社會問題的未爆彈。

台灣關愛基金會創辦人楊婕妤表示，2008年以後有愈來愈多女移工求助，她們在台交友、懷孕，不敢向母國家人求援也希望繼續在台灣賺錢，結果不是遺棄小孩就是託給同鄉或機構照顧，基金會附設關愛之子家園、位於台北市文山區據點，照顧的百餘名移工之子中有八成的父母是失聯移工，情況嚴重。

「失聯移工懷孕期間沒產檢、沒在醫院生產，孩子出生就託給印尼 籍同鄉照顧，不久後失去音訊，再由同鄉協助通報安置。」關愛之子家園主任王冠婷說，許多移工在台舉目無親，較難找到托育孩子的方式及資源，基金會扮演移工茫然無助時的浮木角色，但最怕移工沒在醫院生產、孩子身分未註記，處理格外棘手。

「進到安置體系衣食無虞，也能受教育，至少是不幸中大幸…」王冠婷說，許多失聯移工在台灣生活多年，他們可能在山上打零工度日，也許隱姓埋名生活在台灣某一角落，生下小孩後就帶在身邊生活，基金會列冊追蹤至少有200名這樣的孩子，衍生就學、就醫、治安等種種問題，值得政府正視。