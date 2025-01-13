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基隆男警用錢誘少年援交 案發後丟警職 判刑1年

記者邱瑞杰／基隆13日電
葉姓男子任警期間，以台幣2000元(約60美元)為代價邀國中生性交得逞，案發後辭去警職。基隆地院審理後，依妨害性自主罪判刑1年。緩刑5年。(本報資料照片)
葉姓男子任警期間，以台幣2000元(約60美元)為代價邀國中生性交得逞，案發後辭去警職。基隆地院審理後，依妨害性自主罪判刑1年。緩刑5年。(本報資料照片)

葉姓男子在擔任警員期間，透過交友軟體認識國中少年後，提出以2000元(台幣，下同，約60美元)為代價，邀少年性交得逞，案發後辭去警職，並被檢方起訴。基隆地方法院法官審理後，認定葉男犯妨害性自主罪，判刑1年。審酌葉男認罪，並賠償被害人和解，宣告緩刑5年。全案可上訴。

判決指出，葉男是內政部警政署保安警察第一總隊警員，被派往基隆市警局支援勤務。去年3月19日他透過交友軟體HORNET，以暱稱「嗨嗨嗨」結識1名就讀國中的少年。葉男明知少男才滿14歲，並未滿16歲，去年5月5日透過交友軟體，用2000元為報酬，邀約少年性交。

被害少男同意後，葉男再將通訊軟體LINE的ID給少年，以暱稱「豪」LINE帳號與少年進一步聯繫性交事宜。去年5月6日下午放學時段，葉男開車到少年就讀的國中附近，搭載少男前往他位在基隆的住處，以陰莖進入少年口腔方式性交1次，結束後當場交付2000元與少年，完成性交易。

被害少年將這段過程告訴同學後，學校老師輾轉知情，通報新北市政府社會局，並由少年和少年的父母向報案。警方通知葉男到案說明後，將葉男函送法辦。基隆地檢署檢察官偵查後，認為葉男犯行，依涉妨害性自主罪嫌起訴。

法院審理時，葉男坦承犯罪，並與被害少年等人指述情節相符，葉男的李姓、郭姓同事事後知情，也出庭證述，加上交友軟體、通訊軟體截圖、監視器錄影畫面截圖、市警局數位證物勘察報告等證據，法官認為足以擔保葉男自白與事實相符，認定犯行。

法官指出，葉男身為警員，僅為滿足個人性慾，罔顧被害少年身心發展未臻健全，與少年性交，危害少年身心健康與人格發展實不足取。考量犯後坦承犯行，與被害少年和家長達成和解，並付清賠償，兼衡犯罪動機、手段及已自警界辭職，待業，未婚，經濟來源為母親，家境小康等情狀，判刑1年。經此偵、審程序及科刑宣告，葉男應能知所警惕，無再犯之虞，諭知緩刑5年，以啟自新。

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