台南幼園教保員虐打3歲娃 1班18童受害

南市議員林燕祝（左）與家長控訴歸仁某幼兒園虐童，家長忍不住落淚。(記者吳淑玲／攝影)

台南市歸仁區某幼兒園傳出虐童案，議員林燕祝昨與家長舉行記者會，痛批台南虐童案接二連三，教育局 失能；這次至少18名未滿三歲幼兒遭教保員拳打腳踢、「巴頭」、打趴在地等方式施虐，家長泣訴孩子因此不敢睡、不敢上學，只會緊張地摳指甲。

教育局表示，已將涉案教保員停職，警方也報請檢方偵辦。

林燕祝說，上月底永康區有幼兒園傳出虐童案，七名幼兒受害，歸仁知名幼兒園也傳出虐童案，全班26人就有18人受害，從監視畫面看出教保員像格鬥選手，對不到三歲幼兒施暴，園方還保證沒問題，但她調監視畫面，家長看後都忍不住落淚，為何台南虐童案層出不窮？教育局到底有無加強稽查？

周姓家長泣訴孩子上幼兒園受虐，晚上不敢睡、躲在車上不敢下車去上學，詢問孩子卻不敢說，只會緊張地摳指甲，看到監視畫面才知孩子被教保員施暴。吳姓家長說，看到畫面眼淚奪眶而出，他的孩子因被同儕推擠而告訴教保員，反遭教保員打到趴倒在地，還用腳踢，孩子回家後會有奇怪動作和語氣，原來是模仿教保員的口氣和動作。

與會的教育局副局長楊智雄坦言，他看過畫面後也忍不住落淚，斥責「看不下去」，全案已展開調查，涉案的教保員已被停職處分，若認定有情節重大的不當管教，最重將裁罰60萬元台幣、終身不得在教保機構任教，並公告姓名，對幼兒園行政管理疏失也會依法從重究責，除罰鍰外，也將減招、停招、停辦，最重廢止設立許可證。

教育局指出，上月底獲悉後立即啟動調查，由三名外聘學者專家組成調查小組依法啟動調查，已初步完成訪查，調查報告於1月20日前移送認定委員會審議。相關證據已移送歸仁警分局，警方已依妨害兒少發展罪報請檢方偵辦。