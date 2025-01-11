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「假出金」詐團騙7075人193億元 1婦人失金1.8億

記者蕭雅娟、林昭彰／台北11日電
新北市刑警大隊斬斷全台規模最大的詐騙集團金流系統，在各縣市總共逮捕56人，查扣現金1301萬餘元，警察局長廖訓誠說明偵辦過程。(記者林昭彰／攝影)
新北市刑警大隊斬斷全台規模最大的詐騙集團金流系統，在各縣市總共逮捕56人，查扣現金1301萬餘元，警察局長廖訓誠說明偵辦過程。(記者林昭彰／攝影)

全台最大「假出金」詐騙集團，涉協助3081個假投資網站假出金6.3億(台幣，以下同)，使投資民眾誤信獲利、持續投資大量資金，台北地檢署指揮新北市刑大「斬金」破獲詐團，聲押42人獲准，初步清查全台被害人至少7075人，財損高達193億元(約5.8億美元)。

警方指出，去年6月分析全市每天發生詐財案，從中發現有多名出金車手，常持大額現金到特定金融機構辦理跨行匯款，甚至有名年僅18歲的李姓車手，七個月內共匯款2187次、金額高達1億3000餘萬元，專案小組追蹤發現詐騙遍及全台。

檢方調查，詐團成員架設假投資網站或應用程式，佯裝投資公司在網路刊登投資廣告，待被害人上當之後，由假出金詐團的「出金手」，小額匯款至被害人帳戶，營造投資獲利假象，讓被害人誤信投資網站，有名婦人受騙1.8億元(約543萬美元)。

檢警調查，詐團不會直接連繫被害人騙錢，而是協助3081個假投資網站收錢，截至2024年12月26日止，被害人逾7000人，財損推估為193億餘元，假出金金額為6億餘元。檢警發現，本案仍有許多被害人以相同或類似手法遭詐騙尚未發覺、報案。

去年12月30日、今年1月2日、1月7日發動三波拘提搜索行動，分別至雙北、桃竹苗、中彰、嘉南、高屏共31個處所，緝獲29歲游姓、45歲李姓、42歲余姓核心幹部、以及出金和收水車手等犯嫌共56人，依詐欺、洗錢等罪嫌偵辦。

同時查扣現金1301萬8400元、黃金460.75公克（約值128萬元）、以及瓦斯槍四把、鎮暴彈兩包、塑膠手榴彈一顆、大麻煙彈19顆等物。另查獲毒品分裝工廠，查扣K他命 1.2公斤、混用多種毒品的哈密瓜錠345克、毒品咖啡包1466包及分裝工具。

北檢動員14名檢察官偵辦，新北警也投入300名警力，加上Ｍ化偵查網路系統執行「斬金行動」，緝獲游姓、李姓與余姓核心幹部，還有出金和收水車手共56人，聲押42人獲准，其餘人各以5至15萬元交保、限制出境。

新北市刑警大隊斬斷全台規模最大的詐騙集團金流系統，在各縣市總共逮捕56人，查扣現...
新北市刑警大隊斬斷全台規模最大的詐騙集團金流系統，在各縣市總共逮捕56人，查扣現金1301萬餘元。(記者林昭彰／攝影)
新北市刑警大隊斬斷全台規模最大的詐騙集團金流系統，在各縣市總共逮捕56人，其中一...
新北市刑警大隊斬斷全台規模最大的詐騙集團金流系統，在各縣市總共逮捕56人，其中一名18歲車手7個月竟經手1.3億元贓款。(記者林昭彰／攝影)
新北市刑警大隊斬斷全台規模最大的詐騙集團金流系統，在各縣市總共逮捕56人，查扣現...
新北市刑警大隊斬斷全台規模最大的詐騙集團金流系統，在各縣市總共逮捕56人，查扣現金1301萬餘元、黃金460.75公克（約值128萬元）。(記者林昭彰／攝影)
台北地檢署「斬金行動」日前破獲全台最大「假出金」詐騙集團，羈押42人，出估全台被...
台北地檢署「斬金行動」日前破獲全台最大「假出金」詐騙集團，羈押42人，出估全台被害人至少7075人，財損高達193億餘元。(本報資料照片)
新北市刑警大隊斬斷全台規模最大的詐騙集團金流系統，在各縣市總共逮捕56人，查扣現...
新北市刑警大隊斬斷全台規模最大的詐騙集團金流系統，在各縣市總共逮捕56人，查扣現金1301萬餘元。(記者林昭彰／攝影)
新北市警方至台中破門攻堅逮捕「假出金」集團楊姓車手頭。(圖／警方提供)
新北市警方至台中破門攻堅逮捕「假出金」集團楊姓車手頭。(圖／警方提供)

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