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掛贓車牌逃亡3公里…男拒檢駕車衝撞警 遭開5槍身亡

記者黃子騰／新北7日電
凌姓男子6日開車拒捕企圖衝撞員警，被開槍擊中左胸身亡；警方事後採證，車身玻璃清楚可見彈孔。(記者黃子騰／翻攝)
凌姓男子6日開車拒捕企圖衝撞員警，被開槍擊中左胸身亡；警方事後採證，車身玻璃清楚可見彈孔。(記者黃子騰／翻攝)

涉及多起竊案的55歲凌姓男子，昨天上午駕車懸掛失竊車牌被警發現巡邏警發現攔查，凌男拒檢逃逸3公里，在紅燈車陣遭圍捕時企圖衝撞警車及民眾，被員警連開5槍，凌男胸口中彈，送醫不治。

板橋警分局表示，經查當時情況危急，員警為捍衛用路人安全，避免危害行為擴大，大膽使用槍械，全案初步檢視符合「警察人員使用槍械規範」，交檢方調查釐清。

警方調查，凌男有多項前科，在板橋、樹林區犯下多起娃娃機店竊案，昨天凌晨又在板橋區一間娃娃機店竊取零錢。

昨天上午11時許，板橋警分局沙崙所兩名警員分騎機車巡邏，經過大觀路三段與篤行路二段口時，發現凌男駕駛懸掛失竊車牌的BMW轎車，開著窗戶抽菸，上前準備攔查，凌男見狀踩油門逃逸。

警方追逐約3公里，趁凌男逃至樹林區環漢路5段與東豐街口時遇停等紅燈車陣，一名員警舉槍喝令停車，凌男仍企圖逃逸，往右側路肩鑽，還欲衝撞前方警用機車及路過騎士，警員見情況危急朝車輛左前輪連開5槍，凌男仍往前逃竄，但右轉不久隨即停下。

兩名員警上前喝令下車均無回應，打開車門發現凌男左胸中彈癱坐在駕駛座，已無生命跡象，送醫急救近4小時因傷重不治。

當時43歲楊姓女子坐右前座，一度嚇到說不出話，警方查出她為毒品通緝犯，車上搜出毒品及兩把開山刀、一把折疊刀。全案報請檢方相驗死因，調查釐清。

毒品 通緝

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