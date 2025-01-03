假賣周杰倫演唱會公關票 男2個月騙近4萬遭逮

天王周杰倫首登台北大巨蛋連唱4天，黃牛票猖獗，粉絲搶票成民怨，王姓男子在各大社群自稱持有「公關票」，僅2個多月就詐騙超過台幣123萬元(約3.7萬美元)；演唱會示意圖。(圖／杰威爾音樂提供)

新竹王姓男子看準周杰倫 人氣魅力，去年年底在網路社群媒體 佯稱自己有周杰倫演唱會的「公關票」，僅2個多月就詐騙超過台幣123萬元(約3.7萬美元)。新竹市警察局第一分局偵查隊獲報後，成立專案小組，並於元旦當天下午將王男查緝到案，訊後依詐欺 罪嫌送辦。

警方指出，知名歌手周杰倫於去年12月初在台北大巨蛋球場舉辦了暌違多年的演唱會，也是大巨蛋球場完工後的首場演唱會，因而吸引了上萬歌迷於網路搶購門票，同時也讓不法分子有機可趁。

警方表示，王姓男子看準粉絲熱切想獲得周杰倫演唱會門票，於是在各大社群自稱持有「公關票」，且還低於原票價販售取信被害人，其中有粉絲大手筆花了20萬購買(約6000美元)，但卻遲遲沒收到門票，憤而向警方報案。

新竹市警察局第一分局偵查隊獲報後，成立專案小組，並根據多名被害人所提供的網路社群媒體對話內容、匯款帳戶等相關資料，進行匯款金流分析比對，最終鎖定王男涉有重嫌，立即向地檢署聲請拘票，並將王男在元旦下午查緝到案。