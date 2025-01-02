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黃國昌：11日司法節總動員 自由廣場抗議綠色踐踏司法

記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨代理主席黃國昌(中)。(取自udn直播)
民眾黨代理主席黃國昌(中)。(取自udn直播)

民眾黨前主席柯文哲日前以7000萬元(台幣，下同，約213萬美元)交保後，昨(2)日再度被裁定羈押禁見。民眾黨代理主席黃國昌今(3)日宣布，1月11日司法節，台灣民眾黨全國總動員，號召不滿司法遭到綠色威權踐踏的台灣公民站出來。他說，檢察官何時變成可怕鷹犬，在民進黨主政8年來，台灣司法被民進黨踐踏得體無完膚。

昨日柯文哲再度被裁定羈押禁見後，黃國昌率全體民眾黨立委大動作宣布，今日邀請秘書長周榆修列席記者會，1月11日司法節民眾黨全國總動員。

黃國昌說，在司法節，過去政府高層如司法院、法務部會辦擦脂抹粉的官方活動，這種擦脂抹粉的官方活動對於提升人民對司法信心無幫助，民進黨政府把政治黑手伸到司法裡。

黃國昌表示，前陣子，審查大法官人事，民進黨清楚告訴全台法律人，要的是奴才而不是人才，要的是聽命辦事的大法官，而不是有勇氣、骨氣，說真話批評當權者的大法官。

黃國昌批，從大法官被提名人劉靜怡被民進黨封殺後到現在，民進黨為了遮醜，對反對者抹紅抹黑，連長期支持綠營的劉靜怡都被打為賣台集團的一員，劉靜怡已經公開呼籲民進黨拿出證據，目前為止沒有看到任何證據。民進黨連自己總統提名的大法官，只要敢批評，不順他們的意，封殺不夠還要繼續追殺，且抹紅不用拿出證據，這跟共產黨紅衛兵批鬥有何不同。

黃國昌指出，不僅是憲法法庭，連基層檢調都伸進黑手，毫不遮掩。昨日柯文哲羈押庭開庭前，檢方放話給媒體說會不斷抗告，這種放話讓承審的地方法院法官心都累了。昨天有在台北地院聽完審理程序者，大家都可以深刻感受到北院承審的審判長有多無奈，北檢當初聲請羈押柯文哲的理由、當庭在台北地院講的理由，跟被台北地院駁回而抗告到高等法院的理由，全部都不一樣。

黃國昌提到，審判長問可不可以講清楚聲請羈押的理由是什麼，認為有勾串之虞的理由是什麼，北檢檢察官多傲慢，回理由都在100多份卷宗裡面。檢察官警告法官敢再交保就繼續抗告，搞得人仰馬翻、永無寧日。國家的檢察官何時變成這麼可怕的鷹犬？在民進黨主政8年來台灣司法被民進黨踐踏得體無完膚。民進黨沒有資格慶祝司法節。

黃國昌強調，本來要在凱道集結，但發現已被借走，當天把自由廣場牌樓外的中山南路路權借下，1月11日下午2時自由廣場見，號召所有不滿司法遭到綠色威權踐踏的台灣公民勇敢站出來。「111，釘孤支！」

黃國昌 民眾黨 柯文哲

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