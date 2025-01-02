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旅美人妻在台酒店兼職成小三 挨告遭判賠40萬

記者王宏舜／台北2日電
黃姓小三因在酒店上班而結識邱姓婦人的丈夫，黃女是旅美的家庭主婦，有一名六歲的女兒。示意圖。（本報資料照片）
黃姓小三因在酒店上班而結識邱姓婦人的丈夫，黃女是旅美的家庭主婦，有一名六歲的女兒。示意圖。（本報資料照片）

新冠疫情期間，邱姓婦人替女兒操作線上課程，發現丈夫電腦裡刪除的電子郵件，竟是與黃姓酒店小姐的對話，兩人互稱「老公、老婆」。邱婦請徵信社蒐證，查出丈夫「金屋藏嬌」，姦情被抓包後仍藕斷絲連。丈夫後來與黃女分手並向妻子坦白通姦頻率，邱婦提告向黃女求償100萬元（台幣，下同，約3萬美元），一審判黃女賠償40萬元，台灣高等法院駁回上訴確定。

邱婦於金融機構信託作業科擔任資深副理，她2005年結婚，夫妻有兩名小孩；黃姓小三因在酒店上班而結識邱夫，她也是旅美的家庭主婦，有一名六歲的女兒。

邱婦提告指出，2021年7月初因疫情在家遠距工作，幫忙女兒操作電腦時，發現丈夫的Gmail有刪除Instagram資料的通知信件，點入竟有「應該的，小老婆，真心疼妳」、「妳自己還貼沒有碼的，怎麼雙重標準，都快露點了」、「我喜歡你的，但你有家庭，我有小孩。你這樣讓我感受到壓迫感……為什麼愛，要有那麼多質疑」等對話。

為揪出姦情，邱婦請徵信業者蒐證，發現丈夫在外租了間套房供黃女使用。邱夫坦承自2021年2月起與黃女交往，且多次發生性行為，對方也知道他已婚。邱婦認為黃女破壞她家庭，丈夫甚至還想跟她離婚，她須求助心理諮商，因此提損害賠償訴訟，要對方付出100萬元代價。

黃女主張「配偶權」並非憲法所保障的權利，也不是法律上的權利，邱婦早就知道丈夫婚外情，卻遲遲未提告，已罹於民法兩年請求權時效。黃女說，邱婦曾傳送「原來妳是我在夫妻關係，外遇歷程的天使」訊息給她，表達感激及歉意，顯然已經原諒她、拋棄損害賠償請求權。

黃女2021年8月（2022年5至6月間分手）即出國未曾返回台灣，她主張沒有要涉入邱婦婚姻之意，且已切斷與邱夫的不倫戀，不認為要賠償。

新北地方法院表示，沒有證據顯示邱婦早就知道丈夫與黃女有性關係，邱婦2023年6月提告並無罹於時效的問題，且黃女「斷章取義」認為邱婦已寬恕她，難以採信。因婚外情超過一年，且經常性交，新北地院審酌邱婦與黃女的身分、經濟能力等條件，判黃女須賠償40萬元。

黃女上訴，指邱婦與丈夫關係長年不睦，邱夫流連酒店、帶其他小姐出場，可見婚姻問題不能歸咎於她。高院認為黃女與邱夫多次發生性關係，已經損害邱婦的婚姻幸福，對方精神必定痛苦，且邱夫還曾提離婚，黃女賠40萬元彌補金額適當，判上訴駁回。

疫情 高院

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