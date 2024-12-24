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台北麥當勞17歲女員工傳「遭主管性侵1年」輕生

記者陳睿中／台北24日電
麥當勞傳出員工因遭主管性侵輕生。（路透資料照片）
麥當勞傳出員工因遭主管性侵輕生。（路透資料照片）

連鎖速食「麥當勞」近期遭一名母親在Threads爆料，指出女兒在16、17歲時因排班權利遭麥當勞主管性侵長達一年，並且得到憂鬱症，最終輕生。對此，該名母親控訴，「麥當勞除了快速開除對方撇開相關關係、對我們就沒有任何一個交代一個慰問」隨著貼文曝光，立刻引起網友議論，並於討論區肉搜該名主管。麥當勞官方也表示「有關離職員工不幸往生情事，公司至表遺憾，並全力配合執法單位調查。」

根據Threads的爆料貼文，該名母親指出「我女兒為什麼會得憂鬱症？為什麼會自殺？因為長達一年被麥x勞的前主管以排班權利對她性侵！！！」同時貼文中也說明，「我女兒什麼都不敢說，因為媽媽我有憂鬱症，她怕我發病、她也需要這份離家近的工作。但是對方越來越過分，不顧當時才16.17歲的她下的了手、就這樣在17歲的她也得了憂鬱症、也怕我知道、自己偷偷看醫生」母親也在貼文中指出「她是個多麼貼心的孩子，回來家裡就是微笑的說我下班了，在那微笑的面具背後是有多痛一顆破碎的心，心痛的跟當時深愛的男友分手就因為覺得自己配不上了！」

貼文中也表示「最後她終於辭職成功也有勇氣報警、麥x勞那邊她也申訴了、也確實了對方對她作的事情，麥x勞除了快速開除對方撇開相關關係、對我們就沒有任何一個交代一個慰問」該名母親並表示「我女兒等檢方等麥x勞給一個公道一個交代，等到最後成為一具冰冷的遺體、讓我這媽媽白髮人送黑髮人如何接受…」、「司法能還我們一個公道嗎？可以把我女兒活生生的還給我嗎？」

隨著爆料貼文在網路發酵，許多網友也於留言區肉搜台北市該名主管。對此，麥當勞官方則表示「有關離職員工不幸往生情事，公司至表遺憾，並全力配合執法單位調查。公司今年3月接獲離職員工「性騷擾」申訴，立即根據《性別平等工作法》，邀請外部專家及公司法務相關部門組成調查小組，於確認「性騷擾」案成立後，基於對職場霸凌的零容忍，於5月解雇被申訴之當事人。對此令人遺憾的事件，謹向家屬表達最沉痛的哀悼及慰問之意。」

網友於Threads爆料，指出女兒遭主管性侵長達一年。（取材自Threads）
網友於Threads爆料，指出女兒遭主管性侵長達一年。（取材自Threads）

麥當勞 憂鬱症 性騷擾

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