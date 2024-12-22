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拿2幼孫繼承遺產去買房、還債…爺爺判2年4月

記者林保光／高雄22日電
高雄謝姓男子領走孫子繼承的台幣1400萬元遺產，高雄地院判刑2年4月徒刑。(記者林保光／攝影)
高雄謝姓男子領走孫子繼承的台幣1400萬元遺產，高雄地院判刑2年4月徒刑。(記者林保光／攝影)

謝姓男子的兒子死亡，2個孫子繼承保險金理賠和撫卹金共台幣1740萬元(約53.3萬美元)，兒子死後約1年半，他領走台幣1400萬元(約42.9萬美元)拒不還錢，高雄地院依成年人故意對兒童犯侵占罪，判他2年4月徒刑。全案可上訴。

判決指出，謝姓男子的兒子2020年9月去世，2個孫子仍未成年，親屬會議決定，由他當2個孫子的監護人，但實際由他的小兒子夫妻代照顧2個孫子，並把孫子繼承的1740萬元，平均存在2個孫子的郵局帳戶，由小兒媳保管帳戶存摺和印章。

謝姓男子卻在兒子死後將滿1年，以監護人身分，向郵局稱存摺、印章遺失，申請出新摺。直到5個月後，他發現小兒媳向法院聲請當2個孫子的監護人，並獲法院裁定確認。在法院裁定出爐，他便在2022年3月，領走2帳戶共台幣1400萬元。後來兒媳要換存摺才發現存款不見，以法定代理人身分，控告公公侵占。

法官審理時，謝男稱他是孫子的阿公，要幫小朋友保管這些錢，有部分拿去還債，還買了一間透天樓房，他不會侵占這些錢。但謝男不肯把錢還回孫子帳戶，也不願信託，說「這錢是我們謝家的，我孫子的就是謝家的，這是我兒子的保險金，全部都是我申請的，我有權保管」。

合議庭認為，謝姓男子明知這筆錢是2個孫子的，竟侵占入己，所為自有不該，依成年人故意對兒童犯侵占罪，判謝男2年4月徒刑，全案可上訴。

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