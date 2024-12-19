我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

布林肯：世界已經表態 「台灣是我們的事情」

高空拋接…男嬰被父虐母漠視 齊找鄰居打電動 留兒傷重不治

記者陳宏睿／台中19日電
台中市一名男嬰遭父親虐待送醫不治，台中地檢署依傷害致死、過失致死起訴男童父母。二(圖／AI生成)
台中市一名男嬰遭父親虐待送醫不治，台中地檢署依傷害致死、過失致死起訴男童父母。二(圖／AI生成)

台中市莊姓夫妻在今年7月間得子，8月間將男嬰接回租屋處照料，但莊僅因男嬰哭鬧，即涉以呼巴掌、高空拋接、大力搖晃等方式施虐，莊妻目睹也未制止或將男嬰送醫，夫妻還獨留男嬰在家3小時，跑去鄰居家打電動，返家時男嬰已無生命跡象，今年9月初不治，檢方聲押莊獲准，近日偵結依傷害致死、過失致死等罪起訴莊姓夫妻。

檢警調查，莊姓男子（22歲）與吳姓女子（20歲）是新手爸媽，今年7月間吳女才產下男嬰，今年8月間二人將男嬰接回租屋處照料，但莊不顧男嬰當時僅是出生10多天的嬰兒，腦部、頭頸部尚未發育完全，十分脆弱，僅因男童哭鬧，加上認為若男童哭鬧，妻子就會接手照料，因此從今年8月5日至24日，陸續對男嬰施虐10次。

莊男會把男嬰放在大腿處，以右手呼巴掌3至4下，或用手反覆拍打男嬰頭部，還會以雙手大力左右搖晃、高空拋接，甚至是以手指掐捏男嬰耳朵，造成雙耳多處開放性傷口、顱內出血、雙眼視網膜出血等傷勢，莊犯行時，莊妻曾目睹，但未制止、送醫，或通報警政、社政單位介入。

今年8月25日晚間9時許，莊姓夫妻見男嬰入睡後，將男嬰獨留在租屋處，二人前往林姓鄰居家打電動、聊天，直至26日凌晨才返家，不過男嬰當時已無呼吸心跳，送醫急救。

今年9月6日晚間6時許，男嬰因顱內出血、大腦水腫缺氧、急性肺泡肺炎等併發症，傷重不治，院方認為男嬰新舊傷雜陳，頭部有遭外力擊打跡象，依法通報警方介入調查。

台中地檢署近日偵結，認定莊涉犯家暴傷害致死罪、吳女涉犯過失致死罪，偵結起訴，全案將移審台中地院國民法官審理，莊在偵查時已被檢方認定犯罪嫌疑重大，聲押獲准。

家暴 併發症

上一則

盼挑戰馬拉松…58歲婦因病截肢 靠義肢跑5公里圓心願

下一則

台找亞馬遜合作古柏寬頻網路衛星系統 保證戰時通訊

延伸閱讀

離奇…維州男森林狩獵 慘遭同伴射殺的熊「壓死」

離奇…維州男森林狩獵 慘遭同伴射殺的熊「壓死」
親父狠殺新生兒頭骨全碎 男患精神病自稱是「上帝的器皿」

親父狠殺新生兒頭骨全碎 男患精神病自稱是「上帝的器皿」
加州2歲男童臥室撿到「已上膛」手槍 誤觸扳機射殺親媽

加州2歲男童臥室撿到「已上膛」手槍 誤觸扳機射殺親媽
大學新鮮人 拜倫川普宅在家打電動 不愛參加派對

大學新鮮人 拜倫川普宅在家打電動 不愛參加派對

熱門新聞

薄瓜瓜在X上，刊出自己和新娘許惠瑜的婚宴開舞擁吻照片。（薄瓜瓜推特X截圖）

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

2024-12-12 10:35
資深藝人鮑正芳。記者林俊良／攝影

躲兵役？台資深女星兒子滯留大陸遭判刑

2024-12-11 15:46
澳洲警方近日在雪梨機場附近公園叢林發現一包人體殘肢，死者證實是33歲中國移民李卓君（音譯），而她的丈夫、來自台灣現年33歲的陳家寶（音譯）目前仍失蹤。（圖／取自新南威爾斯州警務處官網）

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

2024-12-15 10:06
民眾黨主席柯文哲（中）今下午遭北檢提訊，隨後又乘坐轎車前往廉政署接受偵訊。（記者曾原信／攝影）

柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

2024-12-11 09:51
有網紅發現台灣好市多販售年菜組合，英文介紹寫Chinese New Year，寄信反映後，好市多將之改為Lunar New Year。(擷自Facebook@盤谷唯一勸世吵架王The Heart of BKK)

農曆新年Chinese改Lunar 台灣好市多：感謝各界寶貴意見

2024-12-15 11:16
南投有民眾不忍父親遭投資詐騙70萬元，決定反攻，成功跟詐團騙回父親遭詐的70萬元。(圖／AI生成)

詐騙你的詐騙…父遭詐70萬 兒獻計反攻騙回70萬

2024-12-17 11:42

超人氣

更多 >
「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起
降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思

降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思
Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？
美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器

美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器
Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見