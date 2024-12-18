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2歲童作夢喊「老師不要」女師才任職1個月遭控「指侵」

記者劉明岩／彰化18日電
彰化市有家連鎖幼兒園女助理老師，被家長指控涉嫌「不當接觸」男童，彰化縣教育處表示已受理調查，並將女助教先調離教學現場。(記者劉明岩／攝影)
彰化市有家連鎖幼兒園女助理老師，被家長指控涉嫌「不當接觸」男童，彰化縣教育處表示已受理調查，並將女助教先調離教學現場。(記者劉明岩／攝影)

彰化市一家連鎖幼兒園女助理老師，被家長指控涉嫌「不當接觸」2歲男童，造成肛門紅腫，因而恐懼上學，洗澡脫褲子都有陰影，作夢都會尖叫「老師不要」，已知有2到3名幼童私處疑似受到傷害。彰化縣教育處表示，已受理調查，將女助教先調離教學現場。

這家連鎖準公共化幼兒園的家長指出，從上月中旬起，陸續發現兒子屁股紅腫、肛門微微擴張，甚至有肛門圓圈裂痕的跡象，向幼兒園反映是否擦屁股太用力，再經過半個多月，小男童肛門問題越來越嚴重，從12月5日男童返家後，不斷的向哭喊「屁股痛痛」。

家長指出，男童除恐懼上學，洗澡脫褲子都有陰影，作夢都會大聲哭鬧喊叫「老師不要」，還不斷的說「finger inside」，經帶去醫院驗傷，檢查才發現男童屁股擴張、紅腫，還有疑似脫皮屑屑，懷疑孩子的肛門遭到指侵，父母即向幼兒園質問，是「老師做了什麼？讓孩子有陰影」。

不過，家長指出，幼兒園回應「絕非性侵，我們也很想知道答案」，並稱男童就讀的班級，有2名老師，上廁所擦屁屁由女助教協助。

家長表示，這名幼幼班女助理教師才任職一個多月就出事，日前已知有2到3名幼童私處疑似受到傷害，是擦屁屁時不小心造成還是有其他原因，另有個女童也有類似情形，但教育處表示還要確認，相關老師都已經接受調查。

幼兒園表示，園方有收到家長通報這個問題，但是對於所謂的性侵狀況，目前配合調查中；目前老師也沒有在任教，聲明強調「已第一時間主動回報相關單位，在調查結果出來之前，不方便發表言論」。

教育處表示，本案在接獲園所通報後，立即依教保相關人員違法事件調查處理辦法規定召開不適任人員認定委員會審查小組會議，決議受理案件調查，並依法組成調查小組進行調查，另為求慎重及維護幼生安全，於調查期間，將該名教保服務人員調離教學現場。

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