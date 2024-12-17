我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多州頻出現無人機掀陰謀論 關鍵問答一次看

威州基督教私校3死6傷 15歲女學生槍殺同學老師後自盡

詐團也被詐…父遭投資詐騙70萬 兒獻計反攻拿回70萬

記者賴香珊／南投17日電
南投有民眾不忍父親遭投資詐騙70萬元台幣，決定反攻，成功跟詐團騙回父親遭詐的錢。（圖／AI生成）
南投有民眾不忍父親遭投資詐騙70萬元台幣，決定反攻，成功跟詐團騙回父親遭詐的錢。（圖／AI生成）

南投一名男子發現父親被投資詐騙交付現金70萬元（台幣，下同，約2.16萬美元），後續雖報警，仍拿不回錢，他見父親很懊惱，決定反攻，順勢詐騙詐團，謊稱有急用盼能給予獲利70萬元，且有朋友也要投資，詐騙團體以為將有大魚上鉤，竟真的中計歸還現金70萬元。

有民眾在臉書分享，他父親日前在臉書誤信投資詐騙，被貌美女子成天以LINE噓寒問暖後被說服投資現金70萬元，對方來家裡收錢，還要他下載不知名的APP，APP還顯示，他的70萬元在幾天內就獲利逾60萬元，其總資金已逾130萬元。

他父親很開心，想說有獲利就先拿回本金，但對方卻說要達一定金額才能出金，因此跟他碎念，他才發現是詐騙，父親當下還不信，報警後才認清事實，但因被騙的70萬元是現金交付，就算後續抓到車手，大概也很難討回，父親相當懊惱。

民眾見父親懊惱的問他要怎麼辦，感到不忍，為此苦思一夜，並參考相關真實案例，看準詐騙集團跟被投資詐騙的人一樣貪心，決定反守為攻；隔天透過父親手機LINE詐團女子，謊稱有兩個朋友見他獲利，也要分別投資50萬元、100萬元。

他開門見山的跟對方說，能否約個時間來收錢，也像平常那樣與對方閒聊，提到家中這陣子需要用到錢，先前獲利能否先出金70萬元，對方其實不太想，但他耐心跟對方聊，經過幾小時，詐團才鬆口願出金，三天後會拿現金到家中給他。

而在等待詐團還錢期間，他一人分飾兩角，假裝是兩個要投資的朋友，與詐團應對聊天，認真詢問投資細節，對方見獵心喜，以為又有大魚上鉤，第三天依約拿70萬現金到家裡給父親，成功幫父親討回70萬元。

他表示，事後，他假冒要投資的朋友跟詐團聊天拖時間，而父親在不知名APP上獲利已累積達235萬元，詐團還要騙，說金額已達標，但要先繳稅5%至10%才能出金，但父親已經不上當了，而能幫父親討回本金，只能說是幸運。

南投有民眾不忍父親遭投資詐騙70萬元台幣，決定反攻，成功跟詐團騙回父親遭詐的錢。...
南投有民眾不忍父親遭投資詐騙70萬元台幣，決定反攻，成功跟詐團騙回父親遭詐的錢。（圖／民眾提供）

投資 臉書 LINE

上一則

因應「三不一低調」 雙城論壇上海訪團處處謹慎

下一則

萬里出現詭異巨石陣號稱可「吸收能量」 地方憂成樹葬區

延伸閱讀

「幫你轉接詐騙專線」…藝人譚艾珍遇詐 假檢警騙走98萬

「幫你轉接詐騙專線」…藝人譚艾珍遇詐 假檢警騙走98萬
「隱藏的被害人」退休女醫遭假檢警詐7300萬 7宅險法拍

「隱藏的被害人」退休女醫遭假檢警詐7300萬 7宅險法拍
58人遭凌虐 台版柬埔寨奪3命 2幹部無期定讞

58人遭凌虐 台版柬埔寨奪3命 2幹部無期定讞
投資被騙1200萬住家也抵押 母女輕生 警斥詐團「謀財害命」

投資被騙1200萬住家也抵押 母女輕生 警斥詐團「謀財害命」

熱門新聞

民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

2024-12-10 13:21
薄瓜瓜在X上，刊出自己和新娘許惠瑜的婚宴開舞擁吻照片。（薄瓜瓜推特X截圖）

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

2024-12-12 10:35
資深藝人鮑正芳。記者林俊良／攝影

躲兵役？台資深女星兒子滯留大陸遭判刑

2024-12-11 15:46
澳洲警方近日在雪梨機場附近公園叢林發現一包人體殘肢，死者證實是33歲中國移民李卓君（音譯），而她的丈夫、來自台灣現年33歲的陳家寶（音譯）目前仍失蹤。（圖／取自新南威爾斯州警務處官網）

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

2024-12-15 10:06
民眾黨主席柯文哲（中）今下午遭北檢提訊，隨後又乘坐轎車前往廉政署接受偵訊。（記者曾原信／攝影）

柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

2024-12-11 09:51
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20

超人氣

更多 >
走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約
雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍
研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？

研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？
盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤

盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤
只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸

只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸