「隱藏的被害人」退休女醫遭假檢警詐7300萬 7宅險法拍

葉姓退休女醫被詐騙集團盯上，以「假檢警」手法先騙走葉婦4700萬元現金，又帶葉婦去質押借貸名下7棟房產，再騙走2600萬元。警方逮捕彭姓男子、林姓女子兩名詐團成員，法院判彭男6年6月、林女3年徒刑。圖為台中地檢署。(記者曾健祐／攝影)

7旬葉姓退休 女醫被詐騙集團 盯上，以「假檢警」手法先騙走葉婦4700萬元現金(台幣，下同，約144.7萬美元)還不夠，又仿日劇 「地面師」手法，帶葉婦去質押借貸名下7棟房產，再騙走2600萬元(約80萬美元)。警方逮捕彭姓男子、林姓女子兩名詐團成員，法院判彭男6年6月、林女3年徒刑。

據了解，葉姓婦人2022年11月起接獲假冒檢警詐團成員電話，稱她被冒名涉犯洗錢，要交現金、黃金監管自清，葉連續以每筆69萬元至745萬元現金，共交付4700萬元。

詐團見葉婦好騙，要她交付房地產，由林姓女房仲擔任「中人」，帶往地政事務所、民間公證事務所土地質押借貸，葉婦前後將名下台中、基隆、南投等地共7間房子全設定抵押，借貸2600萬元，全交付車手取走。

台中市警第四分局大墩派出所去年5月接獲報案，查出彭姓男子等人涉案，利用彭婦對外聯絡都靠市內電話，接到假檢警來電時慌張無從判斷真偽，再以「保密協定」為由，阻斷她向外求助的管道，還耳提面命要求葉婦每次小額提款，以免銀行員起疑。

警方表示，葉婦原是全案中「隱藏的被害人」，她因為被假檢察官騙，後來真的檢察官要開始偵辦時，她反而疑心不願出面；直到名下有3間房子即將被法拍，才到派出所求救。警方及時陳報涉及不法才暫緩執行，但葉婦為保住7間房子，只能賣掉另一間房籌2600萬元贖回。

警方說，葉婦年邁，遇詐騙一度想息事寧人，員警苦口婆心相勸，半夜陪她聊天解惑，才讓她信任真檢警要幫她忙。

檢警事後查獲彭男、林女，二人另外對吳姓、陳姓老翁以類似手法行騙，新北地方就三案依加重詐欺罪判彭6年6月、併科罰金55萬元，判林3年、併科罰金20萬元；不法所得90萬、121萬均沒收。