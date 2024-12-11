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母女輕生案 10車手逮9人 2人稱臉書應徵「取款工作」

記者李奕昕、李隆揆／台北11日電
台北市一名婦人遭假投資詐騙台幣1200萬元(約36.8萬美元)，與女兒在家輕生，警方昨天拘提4名車手，其中黃姓男子涉向婦人取款台幣40萬元，檢方聲押禁見獲准。(記者李奕昕／翻攝)
台北市一名婦人遭假投資詐騙台幣1200萬元(約36.8萬美元)，與女兒在家輕生，警方昨天拘提4名車手，其中黃姓男子涉向婦人取款台幣40萬元，檢方聲押禁見獲准。(記者李奕昕／翻攝)

台北市一名婦人遭假投資詐騙1200萬元(台幣，下同，約36.8萬美元)，8日與女兒在家輕生，事件牽扯出受理員警「言詞不當」；警方鎖定有10名車手曾向婦人取款，交款地點均在內湖路婦人住家附近早餐店旁，昨天拘提4人，另有5人已落網服刑或羈押中，還有1人在逃。

檢警昨中午先拘提35歲楊姓、20歲黃姓男子，分別在今年7月18日、8月14日向婦人取款20萬、40萬元(約6100、1.2萬美元)。2人落網稱應徵取款工作，不知是詐騙，得知婦人身亡一臉茫然。

2人供稱是在臉書應徵取款取物工作，不知從事詐騙，以為只是幫忙跑腿取款，均已上交，酬勞為款項5%，尚未拿到。檢方訊後認為黃男有串證、反覆實施之虞，依加重詐欺、偽造文書、組織犯罪、洗錢等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准；楊男5萬元(約1500美元)交保、限制住居。

警方昨傍晚再逮18歲謝姓、24歲王姓男子；2人分別在今年8月1日、23日向婦人取款50萬、100萬元(約1.5、3萬美元)，漏夜調查。

5名服刑或羈押車手中，警方昨借詢43歲李姓、43歲陳姓男子，2人分別在7月下旬、9月上旬向婦人取款50萬、16萬元。

警方調查，詐團假冒投資理財網紅「柴鼠兄弟」招攬投資飆股，架設投資網站顯示獲利，誘使被害人加碼投資；55歲婦人今年7月27日至10月11日，面交10次、以網路銀行及臨櫃匯款15次，共交付1200萬元。

婦人4日由女兒陪同赴內湖警分局港墘派出所報案，指還抵押住家借貸170萬元(約5.2萬美元)，8日母女被發現在家輕生。

警方清查，婦人匯款至15個人頭帳戶，接獲報案通報警示帳戶時都已無款項，已向銀行調閱金流資料，將通知人頭到案；另向地政事務所調閱設定抵押相關資料，追查代書是否勾結詐團。

投資 臉書 詐欺

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