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7旬翁不堪長照重擔 抱病妻丟下14樓 老老照顧悲劇今年已8起

台灣新聞組／台北10日電
73歲林姓男子疑不堪照護壓力，將臥病妻子從14樓丟下死亡。警方依殺人罪嫌移送法辦。(記者黃子騰／攝影)
73歲林姓男子疑不堪照護壓力，將臥病妻子從14樓丟下死亡。警方依殺人罪嫌移送法辦。(記者黃子騰／攝影)

新北市68歲邱姓婦人罹患水腦症臥病在床，生活無法自理，73歲林姓丈夫疑因長期照顧身心俱疲，昨天將妻子從14樓住家窗戶丟下，邱婦當場死亡；林男犯案後到派出所自首，被依殺人罪送辦，檢方訊後聲押獲准。

這起人倫悲劇再度凸顯台灣長照制度是否出現問題；新北衛生局說，該個案今年8月起申請長照服務，每周一到五每天上下午各一次由居服員陪伴、沐浴，假日每天一次協助；子女假日也會回來看顧媽媽，長照資源充足。前天居服員循例前往協助並未發現異狀，之前也未聽林男提起過照護壓力。

據了解，林男曾擔任建築師，與妻子育有二子一女，家庭經濟狀況良好，子女都已成家未同住；林男退休後購買新莊區某高級社區大樓14樓，夫妻平時四處旅遊，愛拍攝花鳥。兩年多前邱婦罹患水腦症，就醫無法痊癒，並逐漸發生平衡感喪失、尿失禁、性格改變或智能障礙等症狀，身體每況愈下臥病在床。林男扛起照顧重擔，每天煮三餐餵食，照顧妻子起居。

今年8月起，林男申請長照服務，居服員每天來家中陪伴及協助盥洗至少四小時，但邱婦執意只要丈夫照顧，不希望居服員介入，林男壓力日增。

昨天上午8時許，林男疑因承受不了壓力，將妻子從床上抱起，再走到客廳打開窗戶從14樓丟下，邱婦墜落人行道全身骨折當場死亡，林男隨後步行至約兩分鐘路程的中平派出所自首，被警當場逮捕。

新北市社會局說，該案未有家暴通報、脆弱家庭通報紀錄或服務紀錄。警方調查，林男子女平時不定期輪流回來探視，對於父親結束母親生命感到錯愕難過，但可以諒解；檢方認為林男說詞有必要進一步查證及比對，詢後依殺人罪嫌向法院聲押。

家庭照顧者關懷總會統計發現，去年發生14件類似悲劇，今年截至昨天連同本案累積八人死亡，加害人均為男性，顯示男性在長照中所承受的壓力。

「看到發生這樣的事情，心中蠻難過的。」家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，原以為長照悲歌常發生在貧病交加家庭，但根本不是，每一個人都可能會發生類似事件，「沒有人是局外人」。

台灣老老照顧家庭愈來愈普遍，監察院前院長王建煊與失智妻子相依為命生活，他說自己照顧妻子過程並不痛苦，但他可以理解會發生「照顧殺人」的無力感，很多人早已心力交瘁，政府要正視這問題。

長照 家暴 退休

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