女搶高鐵座位竟「往小孩頭上淋水」 母怒反擊也澆她頭

藍衣女因搶座位竟拿不明液體往小孩頭上淋，媽媽憤怒反擊也用礦泉水淋在藍衣女頭上，列車現場混亂。（取材自爆料公社）

高鐵再發生旅客爭執事件，高鐵8日一列826車次列車，發生旅客嚴重爭執，有兩名旅客疑似座位發生糾紛，有位媽媽將礦泉水，倒在一名身穿藍衣的短髮女頭上，引發藍衣女驚嚇嚎啕大哭，混亂現場引發其他乘客討論，紛紛制止兩人行為並協助報警。

搭乘同部列車的旅客描述，一名媽媽帶著兩個兒子搭乘高鐵，但因座位分開，白衣女詢問與兒子坐同排位置的男子，是否願意交換座位讓她與兒子坐在一起，該男子也同意並起身。

就在兩人交換位子的時候，有名身穿藍衣的女子直接衝過來坐下，白衣女起初好聲好氣與藍衣女說明，該位置是男士與她交換的位子，結果藍衣女劈頭就罵媽媽沒水準，起身後甚至還拿不明液體往小孩頭上淋下去，小孩頓時嚇壞；媽媽一直氣不過，也直接拿礦泉水往藍衣女頭上淋下去。

乘客表示，藍衣女就蹲坐在地不斷哭泣，嘶喊「我只是在喝水，為什麼要這樣對我」，而媽媽則氣憤難耐，直說「你這樣欺負小孩，還受委屈了，真的太誇張了」；其餘乘客見狀趕忙報警，並叫媽媽不要再往藍衣女頭上倒水，並勸說藍衣女先到一旁待著。

對此，台灣高鐵表示，經查，本事件發生於8日北上826車次，列車長於列車停靠苗栗站時，接獲通報有旅客發生糾紛，隨即到場安撫雙方情緒，並通報鐵路警察及保全人員到場，高鐵表示，此事件未影響營運，鐵警則說，雙方已互相道歉，暫不提出告訴。