我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

紐約市長亞當斯想繞過市議會 改變「庇護城市」法案

女搶高鐵座位竟「往小孩頭上淋水」 母怒反擊也澆她頭

記者胡瑞玲／台北9日電
藍衣女因搶座位竟拿不明液體往小孩頭上淋，媽媽憤怒反擊也用礦泉水淋在藍衣女頭上，列車現場混亂。（取材自爆料公社）
藍衣女因搶座位竟拿不明液體往小孩頭上淋，媽媽憤怒反擊也用礦泉水淋在藍衣女頭上，列車現場混亂。（取材自爆料公社）

高鐵再發生旅客爭執事件，高鐵8日一列826車次列車，發生旅客嚴重爭執，有兩名旅客疑似座位發生糾紛，有位媽媽將礦泉水，倒在一名身穿藍衣的短髮女頭上，引發藍衣女驚嚇嚎啕大哭，混亂現場引發其他乘客討論，紛紛制止兩人行為並協助報警。

搭乘同部列車的旅客描述，一名媽媽帶著兩個兒子搭乘高鐵，但因座位分開，白衣女詢問與兒子坐同排位置的男子，是否願意交換座位讓她與兒子坐在一起，該男子也同意並起身。

就在兩人交換位子的時候，有名身穿藍衣的女子直接衝過來坐下，白衣女起初好聲好氣與藍衣女說明，該位置是男士與她交換的位子，結果藍衣女劈頭就罵媽媽沒水準，起身後甚至還拿不明液體往小孩頭上淋下去，小孩頓時嚇壞；媽媽一直氣不過，也直接拿礦泉水往藍衣女頭上淋下去。

乘客表示，藍衣女就蹲坐在地不斷哭泣，嘶喊「我只是在喝水，為什麼要這樣對我」，而媽媽則氣憤難耐，直說「你這樣欺負小孩，還受委屈了，真的太誇張了」；其餘乘客見狀趕忙報警，並叫媽媽不要再往藍衣女頭上倒水，並勸說藍衣女先到一旁待著。

對此，台灣高鐵表示，經查，本事件發生於8日北上826車次，列車長於列車停靠苗栗站時，接獲通報有旅客發生糾紛，隨即到場安撫雙方情緒，並通報鐵路警察及保全人員到場，高鐵表示，此事件未影響營運，鐵警則說，雙方已互相道歉，暫不提出告訴。

上一則

已婚講師出軌2女 小三發現還有小四憤向元配吐實

下一則

前部長史哲被控霸凌 文化部：鼓勵具名申訴

延伸閱讀

為搶高鐵座位竟「往小孩頭上淋水」媽媽怒反擊場面混亂

為搶高鐵座位竟「往小孩頭上淋水」媽媽怒反擊場面混亂
深圳高鐵工地不到2個月再崩塌 13名工人失聯

深圳高鐵工地不到2個月再崩塌 13名工人失聯
台高鐵遭兩岸駭客攻擊 盜會員點數 換家電變現 3嫌收押

台高鐵遭兩岸駭客攻擊 盜會員點數 換家電變現 3嫌收押
越南人有個高鐵夢...朝食河內河粉 午喝胡志明市咖啡

越南人有個高鐵夢...朝食河內河粉 午喝胡志明市咖啡

熱門新聞

圖為陳文茜8月出席前民進黨主席施明德語錄「我只帶來信心」新書發表會。(報系資料照片)

肺腺癌確定復發「我賭輸了」 陳文茜：願我靜心走完這段病程

2024-12-06 19:23
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
網路上外流薄瓜瓜婚禮實況，可見新人身穿白色禮服，還請來舞獅助陣熱鬧。（取材自X平台）

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

2024-11-27 23:33
桃園邱姓商人猝逝導致妻母互告，判決結果出爐，邱妻刑事部分被判3月徒刑，民事部分，法官則要邱妻先還273餘萬，婆婆再將該付、該給的273萬元給媳婦。示意圖，非文中當事人。(本報系資料照)

兒死隔天媳婦領走遺產逾15萬美元 婆媳互控結果出爐

2024-12-01 14:06
長輩中午到樂活園地共餐，如有人異常缺席，協會成員都會注意到並聯繫。圖／臻佶祥社會服務協會提供

中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊

2024-11-30 12:45
「飛躍羚羊」紀政在宜蘭縣偏鄉小道迷路，不慎把車開到宜蘭河新城橋河堤，「車頭懸空」搖搖欲墜。(圖／警方提供)

台「飛躍羚羊」紀政迷路出車禍 要去苗栗竟開到宜蘭

2024-12-03 04:30

超人氣

更多 >
「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了
南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪
川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟
瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了

瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了
綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊