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不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

假美國將領稱需錢辦退休來相聚 6旬婦人險被騙15萬

記者黃宣翰／台南2日電
台南市警二分局民權派出所警員黃琮民（左），向何姓女子（右）說明她遭到網路愛情詐騙，保住她15萬元台幣積蓄。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局民權派出所警員黃琮民（左），向何姓女子（右）說明她遭到網路愛情詐騙，保住她15萬元台幣積蓄。記者黃宣翰／翻攝

台南市60歲何姓女子昨天跑到市警二分局民權派出所詢問，她說，她認識男網友是美國高級將領，希望她能幫忙匯款交付15萬元台幣才能辦理退休，退休後便能飛來台灣與她相聚。警員查看女子手機對話內容，鐵口直斷這是戀愛詐騙，她大夢初醒，保住了辛苦積蓄。

據了解，60歲何姓女子目前單身，她向員警說，她今年10月初透過交友軟體，認識1名自稱美國高級將領「盧卡斯將軍」，雙方互加LINE好友，對方說他住過台灣，所以會用中文打字聊天。

男網友照三餐噓寒問暖，使得何女產生戀愛的錯覺，昨天下午近4點男網友突然稱他有退休的念頭，好想飛來台灣與何女相聚，共創未來生活，但一時之間沒有辦法籌出款項辦理退休，而向何女要交付15萬元方能順利辦理退休。何女半信半疑到民權派出所詢問此事。

警員陳俊安、黃琮民，一聽就斷定這就是網路愛情詐騙手法。2人耐心向何女說明，連對方的面都沒見過，就要向妳借15萬元，況且「美國將軍盧卡斯」會用中文打字在LINE聊天，還提供「中華郵政帳號」向妳借錢，網路交友千萬要小心，員警並出示過去詐騙的類似案例，何姓女子這才大夢初醒，打消匯款念頭，保住15萬元。

分局長劉怡宗表示，詐騙集團抓住人性的弱點，以「戰地將軍」的身分行騙，透過神秘面紗讓被害人合理化其行蹤不定，做事不方便的怪異點，更讓被害人產生「他是真心要與我交往」的錯覺，讓被害人言聽計從，呼籲民眾，在網路交友千萬不可不慎，遇到網友提起要匯款或買點數，請務必小心詐騙，有任何疑問請撥165反詐騙專線諮詢或110詢問，才不會白白損失錢財。

不法份子利用LINE指示內容向何姓行騙。記者黃宣翰／翻攝
不法份子利用LINE指示內容向何姓行騙。記者黃宣翰／翻攝

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