假美國將領稱需錢辦退休來相聚 6旬婦人險被騙15萬

台南市警二分局民權派出所警員黃琮民（左），向何姓女子（右）說明她遭到網路愛情詐騙，保住她15萬元台幣積蓄。記者黃宣翰／翻攝

台南市60歲何姓女子昨天跑到市警二分局民權派出所詢問，她說，她認識男網友是美國高級將領，希望她能幫忙匯款交付15萬元台幣才能辦理退休 ，退休後便能飛來台灣與她相聚。警員查看女子手機對話內容，鐵口直斷這是戀愛詐騙，她大夢初醒，保住了辛苦積蓄。

據了解，60歲何姓女子目前單身，她向員警說，她今年10月初透過交友軟體，認識1名自稱美國高級將領「盧卡斯將軍」，雙方互加LINE 好友，對方說他住過台灣，所以會用中文打字聊天。

男網友照三餐噓寒問暖，使得何女產生戀愛的錯覺，昨天下午近4點男網友突然稱他有退休的念頭，好想飛來台灣與何女相聚，共創未來生活，但一時之間沒有辦法籌出款項辦理退休，而向何女要交付15萬元方能順利辦理退休。何女半信半疑到民權派出所詢問此事。

警員陳俊安、黃琮民，一聽就斷定這就是網路愛情詐騙手法。2人耐心向何女說明，連對方的面都沒見過，就要向妳借15萬元，況且「美國將軍盧卡斯」會用中文打字在LINE聊天，還提供「中華郵 政帳號」向妳借錢，網路交友千萬要小心，員警並出示過去詐騙的類似案例，何姓女子這才大夢初醒，打消匯款念頭，保住15萬元。