萬華卡拉ok店驚見青少年坐檯色情伴唱 老闆2人起訴

萬華警分局今年6月擴檢，發現15歲少女坐檯陪酒，台北地檢署依違反兒少性剝削等罪嫌起訴卡拉ok店經營者李男、楊女。示意圖。(本報資料照片)

台北市萬華區一家卡拉ok店老闆李男、楊女，涉雇用15歲少女「酪梨」14歲少女「喬喬」坐檯陪酒與色情伴唱，讓客人肢體碰觸、摟抱親吻，2人甚至不定時要求保護費、檳榔錢苛扣少女應得的小費 。台北地檢署偵結依違反兒少性剝削、人口販運防制條例起訴2人。

起訴指出，48歲李姓男子和同居楊姓女友，去年12月在萬華經營一家卡拉ok店，掛小吃店營業牌，實際上經營有女陪侍特種消費，雇用20名小姐，其中還有2名少女；今年5月至7月間，為了招攬生意涉利用15歲綽號「酪梨」的少女、14歲少女「喬喬」，實行容留，媒介少女坐檯陪酒，還涉及色情伴唱，李男還提供少女位在新北市板橋區的分租套房。

楊女負責面試坐檯小姐，教小姐應對客人，也計算坐檯費和每月業績核發小姐的獎金，為此場所實際負責人；李男則負責帳務，包含開酒單，結算客人酒錢和人頭費及少爺費用，每名客人人頭費300元(新台幣，下同，約9.2美元)、包廂費約1000元。

萬華警方今年6月6日擴大臨檢查獲「酪梨」從包廂走出來，「酪梨」第一時間稱和朋友一起來唱歌，但李男根本沒查驗身分就讓她進入包廂，隨後查出「酪梨」是桃園地方法院少年法庭協尋中的少女，住在李男提供的分租套房，且同住的「喬喬」也在店內陪酒。

檢警查出，李男命「酪梨」到萬華陪酒，還要求她性交易和試車，幸好「酪梨」果斷拒絕性交部分，從今年4月至6月間坐檯陪酒，而少女「喬喬」則是從今年3月至7月間在店內坐檯陪酒。

檢方查出，2名少女每陪坐1檯200元，客人隨性給數百元不等小費，工作內容是陪唱歌、喝酒、玩遊戲，涉及的色情行為包含客人的肢體碰觸，及摟抱親吻等，李男、楊女以此方式吸引男客消費，提升店內營利。

檢方指出，李男、楊女涉利用少女心智尚未成熟，使她們從事勞動與報酬顯不相當工作，不定時要求另外交付檳榔錢、加油錢、保護費或贈送戒指等名目，金額從數百元至上千元，以此苛扣應得的檯費與小費。