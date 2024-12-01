我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新研究稱麥當勞在加州最受歡迎 In-N-Out粉絲表示不服

全球百大最佳城市 巴黎亞軍 紐約排第3 第一名是「它」

萬華卡拉ok店驚見青少年坐檯色情伴唱 老闆2人起訴

記者蕭雅娟／台北1日電
萬華警分局今年6月擴檢，發現15歲少女坐檯陪酒，台北地檢署依違反兒少性剝削等罪嫌起訴卡拉ok店經營者李男、楊女。示意圖。(本報資料照片)
萬華警分局今年6月擴檢，發現15歲少女坐檯陪酒，台北地檢署依違反兒少性剝削等罪嫌起訴卡拉ok店經營者李男、楊女。示意圖。(本報資料照片)

台北市萬華區一家卡拉ok店老闆李男、楊女，涉雇用15歲少女「酪梨」14歲少女「喬喬」坐檯陪酒與色情伴唱，讓客人肢體碰觸、摟抱親吻，2人甚至不定時要求保護費、檳榔錢苛扣少女應得的小費。台北地檢署偵結依違反兒少性剝削、人口販運防制條例起訴2人。

起訴指出，48歲李姓男子和同居楊姓女友，去年12月在萬華經營一家卡拉ok店，掛小吃店營業牌，實際上經營有女陪侍特種消費，雇用20名小姐，其中還有2名少女；今年5月至7月間，為了招攬生意涉利用15歲綽號「酪梨」的少女、14歲少女「喬喬」，實行容留，媒介少女坐檯陪酒，還涉及色情伴唱，李男還提供少女位在新北市板橋區的分租套房。

楊女負責面試坐檯小姐，教小姐應對客人，也計算坐檯費和每月業績核發小姐的獎金，為此場所實際負責人；李男則負責帳務，包含開酒單，結算客人酒錢和人頭費及少爺費用，每名客人人頭費300元(新台幣，下同，約9.2美元)、包廂費約1000元。

萬華警方今年6月6日擴大臨檢查獲「酪梨」從包廂走出來，「酪梨」第一時間稱和朋友一起來唱歌，但李男根本沒查驗身分就讓她進入包廂，隨後查出「酪梨」是桃園地方法院少年法庭協尋中的少女，住在李男提供的分租套房，且同住的「喬喬」也在店內陪酒。

檢警查出，李男命「酪梨」到萬華陪酒，還要求她性交易和試車，幸好「酪梨」果斷拒絕性交部分，從今年4月至6月間坐檯陪酒，而少女「喬喬」則是從今年3月至7月間在店內坐檯陪酒。

檢方查出，2名少女每陪坐1檯200元，客人隨性給數百元不等小費，工作內容是陪唱歌、喝酒、玩遊戲，涉及的色情行為包含客人的肢體碰觸，及摟抱親吻等，李男、楊女以此方式吸引男客消費，提升店內營利。

檢方指出，李男、楊女涉利用少女心智尚未成熟，使她們從事勞動與報酬顯不相當工作，不定時要求另外交付檳榔錢、加油錢、保護費或贈送戒指等名目，金額從數百元至上千元，以此苛扣應得的檯費與小費。

李男、楊女到案認罪坦承犯行，2人手機line群組「姊妹群」的對話證實雇用少女坐檯陪酒，檢察官認定，2人涉犯共同違反兒童及少年性剝削防制條例「意圖營利，容留、媒介使少年坐檯陪酒與涉及色情伴唱行為罪嫌」，及違法人口販運防制法「意圖營利，利用未滿18歲之人，使之從事勞力與報酬顯不相當工作」，依法起訴。

萬華警分局今年6月擴檢，發現15歲少女坐檯陪酒，台北地檢署依違反兒少性剝削等罪嫌...
萬華警分局今年6月擴檢，發現15歲少女坐檯陪酒，台北地檢署依違反兒少性剝削等罪嫌起訴卡拉ok店經營者李男、楊女。示意圖。(本報資料照片)

小費

上一則

民眾黨12/7改選黨代表 黨員增至逾2萬

下一則

「練到打得到為止」辜仲諒要帶台灣棒球揮向世界第一

延伸閱讀

17歲女兒拒絕嫁老男人 華州父母執行「榮譽殺人」想掐死她

17歲女兒拒絕嫁老男人 華州父母執行「榮譽殺人」想掐死她
「別放棄救我」17歲少女疑被拐到緬甸 傳訊息向母求救

「別放棄救我」17歲少女疑被拐到緬甸 傳訊息向母求救
華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命
苗栗少女疑遭騙至緬甸 求救母「不要放棄救我」

苗栗少女疑遭騙至緬甸 求救母「不要放棄救我」

熱門新聞

薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
網路上外流薄瓜瓜婚禮實況，可見新人身穿白色禮服，還請來舞獅助陣熱鬧。（取材自X平台）

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

2024-11-27 23:33
長輩中午到樂活園地共餐，如有人異常缺席，協會成員都會注意到並聯繫。圖／臻佶祥社會服務協會提供

中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊

2024-11-30 12:45
國民黨前主席吳伯雄、夫人戴美玉今晚舉辦鑽石婚宴，活動進行到高潮，在出席國民黨縣市首長見證下，吳伯雄（左四）親吻夫人戴美玉（右四）。記者林俊良／攝影

憶「30秒娶回美玉」吳伯雄慶鑽石婚 捐4000萬回饋社會

2024-11-29 15:32
台灣前總統蔡英文10月14日在捷克布拉格舉行的公元2000論壇年會上發表講話。(路透資料照)

衛報：蔡英文原訂10/16~18訪英 遭英外交部出手干預

2024-11-24 17:09
婚宴區半透明棚架內可看見半透明棚架內的紅燈籠、布幔高掛，非常喜氣。（記者黃義書／攝影）

薄瓜瓜大婚／從中午辦到入夜 下午迎賓派對歡呼聲不斷

2024-11-23 04:58

超人氣

更多 >
老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀

老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀
明年起 好市多這個商品專區將消失

明年起 好市多這個商品專區將消失
黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多
走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢

走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢

紐約嚴打手機盜竊 令業者斷網…華人受害者卻這麼說

紐約嚴打手機盜竊 令業者斷網…華人受害者卻這麼說