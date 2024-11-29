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台中公捷處長性騷遭免職 千萬元退休金沒了

記者陳秋雲／台中29日電
台中公捷處長張應當遭爆涉性騷5名女員工，中市府記兩大過免職，無法申請退休金。(圖／取自市府官網)
台中公捷處長張應當遭爆涉性騷5名女員工，中市府記兩大過免職，無法申請退休金。(圖／取自市府官網)

台中市交通局公捷處長張應當遭爆涉性騷5名女員工，市府調查確認屬實，秘書長黃崇典昨宣布記兩大過免職，張兩年後屆齡退休，合計月薪與退休金代價逾台幣千萬元，受害人希望張應當向她們道歉；但張至今不接電話未回應。

黃崇典昨宣布，市府召開重大獎懲案件審議委員會，決議公捷處長張應當兩大過免職，11月26日發布免職令，無法申請退休金；此案符合公務人員考績法有關言行不檢，對所屬員工權勢性騷擾，嚴重損害政府信譽，另依性別平等工作法，處張30萬元罰鍰(台幣，下同，約9200美元)。黃崇典強調，這是市府對公部門職場性騷擾行政懲處最重的一次。

黃崇典指出，市府祭出最重處分有四大原因，第一、性騷擾情節屬權勢性騷擾；第二、被害人數眾多，6人申訴，5人完成調查，1人調查中；第三、騷擾期間長，自2021年至今年9月；第四、性騷案嚴重威脅員工士氣，市府必須展現嚴辦嚴懲決心。

受害人向議員黃守陳情，今年9月6日，E女送公文，處長對其牽手、摳手心、撫摸手臂，提到「我看到你我真的會癢」，E女被拉回從後方熊抱，下巴置她肩膀上，雙手擠壓碰觸胸部，E女抵禦才逃出，處長更對E說出「我是真的很喜歡你」並有耳邊吐氣等動作，E一再表達「請處長不要這樣！」

交通局性騷擾申訴委員會第一波調查5名已申訴被害者，過程中又發現第6名。受害者表示，希望「張先生」向被害者道歉，畢竟之後還有很長一段路要走。也希望市府重視這樣子的事情，慎重考量如何避免再發生類似案件，「那我們幾位受害者，相信應該會越來越好吧。」

張應當63歲已婚，最高學歷是美國伊利諾大學財務金融碩士，擁有交通、財金雙碩士學歷，歷任營建署中區工程處副工程司、中市停管處長等資歴完整。但多位議員受訪，認為張應當對業務常推給部屬回應處理，平日少與外人互動。

議員黃守達說，張應當至今未向被害者道歉，毫無悔意；並主張交通局長下台負責，市長盧秀燕向全體被害者道歉。藍綠議員陳俞融、楊大鋐指出，被揭露可能僅冰山一角，市府應徹查被掩蓋的性騷擾、霸凌案件。

交通局長葉昭甫說，相關責任均概括承受，另加強立即反映管道、公共場所加設監視器、輔導受害員工等。交通局接到申訴即啓動調查，針對他是否下台，尊重議員意見。

性騷擾 退休金 盧秀燕

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