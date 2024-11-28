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節日機場擠 別做出以下最令安檢人員討厭行為

邊吸安邊哺乳毒死女嬰 母遭起訴 檢：從羊水就吸收

記者蔣永佑／新北28日電
楊姓母親長期吸毒後再餵母乳，導致三個月大的男嬰中毒身亡，新竹地院依過失致死判楊女6個月徒刑。（本報資料照片）
楊姓母親長期吸毒後再餵母乳，導致三個月大的男嬰中毒身亡，新竹地院依過失致死判楊女6個月徒刑。（本報資料照片）

新北市一名有毒品前科的涂姓新手媽媽，今年元旦生下女兒，仍不知克制毒癮，於租屋處房間內邊吸食安非他命邊哺育母乳，一個多月後女嬰失去呼吸心跳送醫不治，解剖才發現是因攝入過多安非他命而致命。新北地檢署昨依過失致死罪將涂女起訴。

據了解，涂女當初是未婚懷孕生女，案發時與呂姓男友同居在中和區租屋處，兩人均為毒品人口，交往期間就常常在一起吸食毒品。後來兩人雖因生下女嬰而結婚，但疑似因長年吸毒，個性和經濟情況均不穩定，最後又以離婚收場。

檢警調查，女嬰今年元旦出生，涂女和呂男將愛女帶回租屋處養育，但涂女已為人母卻毫無警覺意識，多次在租屋處密閉空間內，以燒烤吸食煙霧方式吸食安非他命，同時又一邊哺餵母乳。

今年2月17日上午7時許，涂女起床發現女兒失去呼吸、心跳，緊急送醫，但搶救不治。警方獲報到場調查，發現涂、呂兩人均有多項毒品前科，為釐清女兒死因，經涂女同意採集尿液送驗，果然呈現安非他命及甲基安非他命陽性反應。呂男也證稱，涂女無論懷孕期間和生產後，都持續施用安非他命。

涂女對於孕期前後均有吸毒坦承不諱，卻辯稱自己不覺得有那麼嚴重，也不覺得光這樣吸毒就會毒死女兒，供詞令檢警難以置信。

女嬰經解剖，在血液中檢出甲基安非他命濃度為0.09ug/mL，已超過成人治療量0.05ug/mL標準，檢方研判女嬰早在涂女懷孕期間，就因肺臟、羊水吸收不少安非他命，出生後，再經由生活環境和餵食母乳吸入過量安毒，最後對嬰兒心臟及中樞神經造成毒害而死亡。

毒品

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