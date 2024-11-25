離婚無業多年 啃老男疑錢被領走 涉毆打母親致死

張姓男子（前中）疑因金錢問題，對母親施暴，張母疑因頭部重創昏厥不治。(記者陳雅玲／攝影)

雲林縣40歲張姓男子與三名孩子靠他母親經營檳榔攤供養，去年就曾對母親施暴，日前疑因金錢問題，又在檳榔攤痛毆母親；張母負傷騎車回家途中昏倒，送醫不治；警方拘提張男到案，他承認施暴，檢方訊後聲請羈押獲准。

警方調查，死者育有三子一女，兇嫌張男是長子，與前妻離異多年，和三名孩子、胞弟幼子都和母親同住，是列冊低收入 戶。鄰居說，張男無業多年，想抽菸、吃檳榔就到檳榔攤拿，且經常為了錢破口大罵母親。

張母日前從檳榔攤騎車回家途中，在距離住家不到200公尺時突然昏厥，鄰居看到衝上幫忙，報警送醫仍不治。附近鄰居說，當時有看到張男一臉怒氣回家，懷疑他在檳榔攤毆打母親，警方調查後拘提張男到案。

張男承認出手毆打母親頭部，稱因為「懷疑錢被媽媽領走」；檢警初步相驗，死者身上沒明顯外傷，是否頭部重創或其他原因，擇期複驗。檢察官訊後認定張男犯傷害直系血親尊親屬致死罪，有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押。

「爸爸平常不會罵我們，都是罵阿嬤。」張男女兒說，父親常幻想自己有好幾百億元，還有好幾輛跑車，前天早上發現父親怪怪的，在家一直罵祖母「要打死妳」；她因準備段考，前天到學校讀書，離家前祖母還跟她說加油。張男胞弟從外地趕回悲痛處理後事，他說哥哥精神狀態時好時壞，不願就醫，希望法律給予制裁。