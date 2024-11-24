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警朝輪胎開24槍…主嫌差點脫逃 高雄槍案1死2傷 逮7人

記者石秀華／高雄24日電
高市槍擊案3人中彈、1人死亡，主嫌一度翻牆逃逸，躲在夾層屋被警方揪出。(記者石秀華／翻攝)
高市槍擊案3人中彈、1人死亡，主嫌一度翻牆逃逸，躲在夾層屋被警方揪出。(記者石秀華／翻攝)

高雄市湖內區前天凌晨發生槍擊案，賴姓男子替綽號「阿榮」黃姓友人協調8萬元(台幣，下同)賭債，與林姓男子約至蘇姓男子租處談判起衝突，賴男開槍擊傷三人，其中一人不治；警方前天在大社區圍捕賴男轎車，開24槍射擊輪胎，但嫌犯仍棄車逃逸，警方陸續逮捕賴男及六名共犯，全案依殺人等罪送辦，建請檢察官羈押賴男。

據了解，賴男（46歲）和林男（37歲）、黃男（41歲）在湖內和台南交界處一帶廝混，三人均曾涉及毒品案，賴男先前和林男互看不順眼，不滿林男曾撂人對他嗆聲，兩人積怨許久。

警方調查，賴男得知黃男積欠林男28萬元賭債，找友人先湊出20萬元清償，前天凌晨邀約林男至蘇男（44歲）租屋處談判剩餘債務，林男還邀周姓夫婦友人一起赴約。

詎料賴男和蒙面的余姓男子等人下車進屋後，雙方爆口角，賴男涉持槍柄毆打林男，隨後開槍擊中林男、蘇男、周男三人，其中蘇男腹部中彈，送醫不治，周男左胸中彈，送醫暫時脫離險境，林男手臂遭子彈貫穿。

警方前天傍晚先在鳳山區凱旋路停車場，逮獲賴男同夥余姓男子，追查發現賴男等人躲藏郭姓男子大社區鹽埕巷經營的修車廠。

警方前往修車廠抓人時，剛好賴男要借郭男的車去找朋友，於是展開圍捕，嫌犯駕車朝警方衝來，員警朝輪胎開24槍射擊，但仍被兔脫；警方在修車廠先逮捕郭男及提供做案車輛的邱姓女子（21歲）。

警方在離車廠不遠處查獲棄置車輛，在車中背包起獲一把已拆成零件改造槍械、兩把空氣手槍、30餘發子彈及變裝用男性假髮等物。

警察局長林炎田在案發後全程坐鎮指揮，昨天清晨5點多掌握賴男等人藏身仁武區永榮三街透天厝，查獲共犯潘姓男子、蔡姓男子、吳姓男子、陳姓男子及蔡姓女子。

由於不見仍賴男蹤影，警方調閱周圍監視器，發現賴男翻牆逃逸後，躲進後方屋內躲在夾層屋，利用優勢警力將其逮捕，詢後依殺人、槍砲、毒品等罪移送橋頭地檢署偵辦。

槍擊 毒品

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