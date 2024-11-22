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抱枕遮臉「不小心失手」馬國女大生命案 一審判賠638萬

記者翁至成／台北22日電

陳姓男子前年掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，一、二審均依殺人罪判陳男無期徒刑，褫奪公權終身，案經上訴，發回高等法院更審。民事部分，士林地方法院昨天一審宣判，陳男應賠償蔡女父母共638萬354元(台幣，下同，約19.6萬美元)。可上訴。

死者蔡女父母跨海委託律師，對陳男提民事求償逾2000萬元(約61.4萬美元)，包括喪葬費、扶養費及精神慰撫金等。士林地院判陳男應給付蔡女母親301萬355元(約9.2萬美元)、蔡女父親336萬9999元(約10.3萬美元)，均自今年8月12日起至清償日止，按周年利率5%計算利息。

法院認為，原告請求交通費及喪葬費有單據可佐證，被告陳男沒有意見，故准許；請求扶養費，經台灣高等法院向外交部函詢台灣駐馬來西亞代表處，得知馬來西亞並無子女贍養父母的相關法令，就有無扶養權利部分，應適用馬來西亞國法令，故原告此主張無理由。慰撫金部分衡量雙方身分地位、經濟狀況及犯罪情節等，各以300萬元(約9.2萬美元)為適當。

陳男追蹤蔡女IG，2022年10月開始密集聯繫，同年月13日陳在蔡女位於士林的租屋雅房，用一卡通Money帳號，匯款9萬9999元(約3000美元)給蔡女，但又想討回部分款項遭拒，一手掐脖、一手拿玩偶抱枕遮住蔡女眼睛，掐死蔡女後逃離現場。

陳男返回新北市鶯歌區租屋處服藥再傳訊息給家人，消防人員到場送醫洗胃。陳男原認殺人罪，稱「想嚇嚇她，不小心失手」想讓她覺得暗一點，才會拿抱枕遮臉。但之後翻供。

法院開庭時陳男向蔡女雙親道歉，提出冥婚請求。蔡女家屬委由律師表示，本案明顯殺人，請求判陳男死刑。

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